बीजद सांसद टी-शर्ट पहन पहुंचे संसद, जानवरों के खिलाफ हिंसा का किया विरोध

बीजू जनता दल (बीजद) के सांसद अनुभव मोहंती इन दिनों पशुओं के खिलाफ होने वाले क्रूरता के विरोध में अभियान चला रहे हैं. इस अभियान के तहत ही वह संसद में भी #NoMore50 लिखा टी-शर्ट पहनकर पहुंचे और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया.

बीजद के सांसद अनुभव मोहंती जानवरों के खिलाफ क्रूरता को रोकने के लिए कड़े कानून की वकालत कर रहे हैं ताकि समाज में किसी बेज़ुबान के साथ हिंसा ना हो. उनका कहना है कि लोगों को जानवरों के साथ प्यार के साथ पेश आना चाहिए. जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है.

बहरहाल, अनुभव मोहंती की टी-शर्ट वाली तस्वीर एक ट्विटर यूजर ने शेयर की और उनके मुहिम की तारीफ की. गौरी मौलेखी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, अनुभव मोहंती युवा सांसद हैं. वह अपने टी-शर्ट के जरिये एक मैसेज दे रहे हैं. माननीय सांसदों को बेहतर भारत के लिए पीसीए अधिनियम के संशोधन का समर्थन करना चाहिए.

@AnubhavMohanty_ ji, the youngest ever MP, leads the way by walking the talk! He wears the message of compassion on his heart #NoMore50. We hope all Hon'ble Parliamentarians will support the Amendment of PCA Act for a better India.@girirajsinghbjp@IndiaHSI@pfappf pic.twitter.com/sUZaMNF4HS