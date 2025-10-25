scorecardresearch
 

बाइक सवार की लापरवाही से हुई 20 लोगों की मौत? आंध्र प्रदेश बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने

यह वीडियो 24 अक्टूबर की रात करीब 2:23 बजे एक पेट्रोल पंप पर रिकॉर्ड हुआ था. इसमें आरोपी बाइक सवार शिवा शंकर को अपने साथी के साथ बाइक पेट्रोल डिस्पेंसर के पास पार्क करते और फिर कुछ देर बाद डगमगाते हुए वापस जाते हुए देखा जा सकता है. प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, उस वक्त शिवा शंकर नशे में था.

बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से 19 यात्री और बाइक सवार की जलकर मौत हो गई. (Photo- Screengrab)
आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुए भीषण बस हादसे से ठीक पहले का एक CCTV वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार को लापरवाही से वाहन चलाते हुए देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि इसी बाइक की टक्कर के बाद बस में आग लगी और इस भीषण हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई.

पुलिस जांच में सामने आया है कि यही वही बाइक सवार था जिसकी बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस से टक्कर हुई. टक्कर के वक्त बाइक का फ्यूल कैप खुला हुआ था, जिससे टक्कर के बाद आग भड़क गई और बस चंद मिनटों में आग की लपटों से घिर गई. यह हादसा कुरनूल जिले के चिन्नाटेकुरु गांव के पास हुआ.

बस में सवार थे 44 यात्री

बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से 19 यात्री और बाइक सवार की जलकर मौत हो गई. बाकी यात्री किसी तरह खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे. यह बस वी. कावेरी ट्रैवल्स कंपनी की थी और दमण एवं दीव में पंजीकृत थी.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद आग सबसे पहले बस के आगे के हिस्से में लगी और कुछ ही मिनटों में पूरी बस लपटों में घिर गई. घटना के वक्त बस तेज रफ्तार में थी.

मौके से फरार हो गया था बस ड्राइवर

पुलिस के मुताबिक, बस चालक मिरियाला लक्ष्मैया (42) जान बचाने के लिए यात्री दरवाजे से कूदकर बाहर निकल गया. उसके बाद उसने सहायक चालक को जगाया और दोनों ने लोहे की रॉड से खिड़कियां तोड़कर कुछ यात्रियों को बचाने की कोशिश की. हालांकि आग तेजी से फैलने लगी और चालक घटनास्थल से भाग गया. बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

पुलिस ने चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 125(ए) (मानव जीवन को खतरे में डालना) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है.

बस कंपनी के दस्तावेज पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की जा रही है.

उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति का गठन

इस बीच, आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने घोषणा की है कि परिवहन, सड़क और राजस्व विभागों के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को सौंपी जाएगी.

डीएनए से होगी मृतकों की पहचान

स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव ने बताया कि मृतकों की पहचान के लिए DNA सैंपल जुटाए जा रहे हैं. उन्होंने कुरनूल GGH सुप्रिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि घायल मरीजों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराया जाए. मृतकों के शवों के पोस्टमॉर्टम की तैयारी की जा रही है और फॉरेंसिक डॉक्टर मौके पर हैं. 12 लोग मामूली चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 6 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. एक व्यक्ति बस से कूदते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था लेकिन उसकी हालत स्थिर है.

---- समाप्त ----
