केरल में धूमधाम से मना अमृतानंदमयी 'अम्मा' का जन्मदिन, जेपी नड्डा ने बताया प्रेरणा, राज्य सरकार ने भी किया सम्मानित

केरल के कोलम स्थित अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी का 72वां जन्मदिन श्रद्धालुओं के बीच धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया. शनिवार को हुए इस आयोजन में होम,सत्संग, आदिवासी पारंपरिक अनुष्ठान के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी शिरकत की. कार्यक्रम के दौरान, साहित्यिक हस्ती पी.आर. नाथन को अमृतकीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 1,23,456 रुपये का नकद पुरस्कार शामिल रहा.

पारंपरिक अनुष्ठान से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

कार्यक्रम की शुरुआत, अल सुबह हुई, जब 72 महागणपति होम अनुष्ठानों और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अनुष्ठानों किए गए. इसके बाद माता अमृतानंदमयी मठ के उपाध्यक्ष स्वामी अमृतस्वरूपानंद पुरी द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया. इसके साथ ही, संगीत निर्देशक सरथ और प्लेबैक गायिका मंजरी के नेतृत्व में एक भावपूर्ण भक्ति संगीत सत्र आयोजित हुआ. मुख्य समारोह सुबह 9 बजे आरंभ हुआ, जब माता मंच पर पहुंचीं और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर द्वारा उनका औपचारिक स्वागत किया गया. इसके बाद पादपूजा की पवित्र विधि संपन्न हुई.

अमृतकीर्ति पुरस्कार से सम्मानित

इस अवसर पर साहित्यकार पी.आर. नाथन को अमृतकीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नामबूथिरी द्वारा डिज़ाइन की गई इस सम्मान-प्रतिमा के साथ उन्हें ₹1,23,456 की नकद राशि भी भेंट की गई. पुरस्कार ग्रहण करते हुए नाथन ने इसे अम्मा को ही समर्पित किया और कहा कि उनकी करुणा ने उनके जीवन और लेखन को गहराई से प्रभावित किया है.

अम्मा के ऐतिहासिक मलयालम भाषण (संयुक्त राष्ट्र) की रजत जयंती पर, “वन वर्ल्ड, वन हार्ट” विषय पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए निबंध, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई तथा “अम्मक्कडल” नामक विशेष संकलन का लोकार्पण भी हुआ, जिसमें 72 प्रमुख हस्तियों के विचार प्रकाशित किए गए हैं.

कई राजनीतिक हस्तियों ने की शिरकत

समारोह में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, एल. मुरुगन, हरियाणा मंत्री राजेश नागर, सांसद शशि थरूर, के.सी. वेणुगोपाल, न्यायमूर्ति जयकुमार, न्यायमूर्ति नागरेश, महामंडलेश्वर संतोषानंद महाराज, स्वामी सत्स्वरूपानंद सरस्वती, स्वामी गुरुरत्नम ज्ञानतपस्वी, स्वामी गीतानंदन, स्वामी विशालानंद गिरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वी. मुरलीधरन सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे.

कार्यक्रम में कई नई घोषणाएं भी हुईं, जिनमें अमृता हॉस्पिटल, कोच्चि और फरीदाबाद में 300 निःशुल्क सर्जरी, इसरो और अमृता हॉस्पिटल के बीच 1,300 गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क मिर्गी सर्जरी हेतु समझौता, अमृता विश्वविद्यालय में यूनेस्को चेयर इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की स्थापना, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में 6,000 निःशुल्क शौचालयों का निर्माण, सामूहिक विवाह और महिला स्वयं सहायता समूहों को पूंजी वितरण शामिल है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने आधिकारिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने माता की निस्वार्थ सेवा के प्रति अथक समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा, "अम्मा का संपूर्ण जीवन मानव सेवा को समर्पित है और हर दृष्टि से वे एक सच्ची प्रेरणा हैं. उनकी मानवीय पहलें विश्व के हर कोने तक पहुंच चुकी हैं. अमृता अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में अमृता ने उल्लेखनीय प्रगति की है.

अपनी महिला सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से अम्मा ने समाज में असंख्य महिलाओं को ऊंचा उठाया है. सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान अम्मा की करुणा बार-बार आशा का प्रतीक बनी है.

