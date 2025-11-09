scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस ने एकॉन कॉन्सर्ट को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एकॉन इंडिया टूर 2025 कॉन्सर्ट को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कॉन्सर्ट के दौरान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया दिया है. पुलिस ने यात्रियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी है.

दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी. (File Photo- ITG)
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 'एकॉन इंडिया टूर 2025' कॉन्सर्ट से पहले ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास इलाकों में आने वाले यात्रियों को भीड़भाड़ से बचने और इलाके में वाहनों आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पुलिस ने बताया कि ये एडवायजरी अमेरिकी रैपर और गायक अकोन के लाइव कॉन्सर्ट के कारण जारी की गई, ताकि आयोजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे. अधिकारियों का कहना है कि इस कॉन्सर्ट में लगभग 10,000 लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है.

वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध 

ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, रविवार शाम 4 बजे से रात 11 बजे के बीच जेएलएन स्टेडियम रेड लाइट से पूरे बी पी मार्ग तक भारी परिवहन वाहनों (HTVs) की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. 

13-14 गेट से होगी एंट्री

एडवाइजरी के अनुसार, कॉन्सर्ट में आने वाले दर्शकों के लिए एंट्री स्टेडियम के गेट नंबर 13 और 14 से होगी, जबकि दर्शकों के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था गेट नंबर 7-9 और स्कोप कॉम्प्लेक्स  एमसीडी पार्किंग क्षेत्र में की गई है. इसको कार्यक्रम आयोजकों ने बुक किया है.

पुलिस ने एडवाइजरी में यात्रियों को कॉन्सर्ट के दौरान बीपी मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, जेएलएन स्टेडियम के आसपास के क्षेत्र और संपर्क मार्गों से बचने की सलाह दी है.

इन वाहनों को होगी अनुमति

इसमें आगे कहा गया है, 'दिल्ली पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत सभी आपातकालीन वाहनों को ड्यूटी के दौरान उन सड़कों पर मुफ्त पहुंच की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रतिबंध लागू हैं.' साथ ही ऐसे वाहनों से असुविधा से बचने के लिए बीपी मार्ग और सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड से बचने का आग्रह किया गया है.

भीड़ को ध्यान में रखते हुए बनाए यात्रा की योजना

पुलिस ने कहा है कि अपेक्षित भीड़ को संभालने और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है. मोटर चालकों और आम जनता को स्टेडियम के आसपास की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने और भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्राओं की योजना बनाने की सलाह दी है.

इसमें कहा गया है कि प्रमुख मार्गों पर यातायात कर्मियों को तैनात किया जाएगा और यात्रियों से असुविधा से बचने के लिए जमीनी निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है.

