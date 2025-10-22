scorecardresearch
 

दीवाली के दिन अकासा की बेंगलुरु-दिल्ली फ्लाइट में यात्री ने किया हंगामा, क्रू ने किया काबू 

दीवाली के दिन बेंगलुरु से दिल्ली जा रही अकासा एयर की उड़ान QP 1599 में एक यात्री ने अनुशासनहीन व्यवहार किया. क्रू को उसे शारीरिक रूप से नियंत्रित करना पड़ा, ताकि अन्य यात्रियों और उड़ान की सुरक्षा बनी रहे. एयरलाइन ने पुष्टि की कि कार्रवाई SOP के अनुसार की गई.

उड़ान में हंगामा: SOP के तहत अकासा एयर क्रू ने यात्री को किया कंट्रोल
उड़ान में हंगामा: SOP के तहत अकासा एयर क्रू ने यात्री को किया कंट्रोल

20 अक्टूबर को बेंगलुरु से दिल्ली जा रही अकासा एयर की उड़ान QP 1599 में एक यात्री ने हंगामा खड़ा कर दिया. इससे उड़ान में अस्थिरता पैदा हो गई. यात्री को किसी तरह क्रू ने कंट्रोल किया. अकासा एयर के प्रवक्ता ने बताया कि 20 अक्टूबर को उड़ान QP 1599 में एक यात्री का अनुशासनहीन व्यवहार देखा गया. हमारी क्रू ने सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उसे नियंत्रित किया.

ये घटना दीवाली के दिन हुई, जब विमान में यात्रियों की संख्या अधिक थी और अधिकांश यात्री त्योहार की छुट्टियों पर ट्रैवेल कर रहे थे. अधिकारियों के अनुसार क्रू ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) के तहत तुरंत कार्रवाई की ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या परेशानी से बचा जा सके.

अकासा एयर ने स्पष्ट किया कि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए एयरलाइन के पास स्पष्ट नियम और दिशानिर्देश हैं. SOP के तहत अनुशासनहीन यात्री को नियंत्रित करना और जरूरी होने पर अधिकारियों को सौंपना अनिवार्य है. विमानन अधिकारियों ने बताया कि यात्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, जो एयरलाइन और विमानन नियमों के अनुसार होगी. ये सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से यात्रियों और क्रू दोनों की सुरक्षा बनी रहे.

विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई यात्रा में अनुशासनहीन व्यवहार न केवल अन्य यात्रियों के लिए जोखिम पैदा करता है बल्कि विमान क्रू के लिए भी चुनौती बन जाता है. ऐसे मामलों में एयरलाइन और क्रू का त्वरित और सही निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है. अकासा एयर ने यात्रियों से भी अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और किसी भी असुविधा की स्थिति में क्रू के निर्देशों का पालन करें.

---- समाप्त ----
