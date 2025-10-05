scorecardresearch
 

अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया फ्लाइट का इमरजेंसी सिस्टम अचानक हुआ एक्टिव, RAT डिप्लॉय होने के बाद सुरक्षित लैंडिंग

एअर इंडिया की फ्लाइट AI117, जो अमृतसर से बर्मिंघम जा रही थी, में लैंडिंग से ठीक पहले रैम एयर टर्बाइन (RAT) डिप्लॉय हो गया. तकनीकी जांच में सभी सिस्टम सामान्य पाए गए और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की. फ्लाइट को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है और प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं.

प्लेन में RAT तब सक्रिय होता है जब मुख्य बिजली या हाइड्रॉलिक सिस्टम में आपात स्थिति आती है. (File Photo: ITG)
एअर इंडिया की अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI117 में शनिवार को तकनीकी अलर्ट के बाद रैम एयर टर्बाइन (RAT) डिप्लॉय हो गया. यह घटना विमान के लैंडिंग से ठीक पहले, यानी फाइनल अप्रोच के दौरान हुई. हालांकि सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं और विमान ने बर्मिंघम एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की.

एअर इंडिया ने जारी किया बयान

एअर इंडिया ने एक बयान जारी करते हुए कहा, '4 अक्टूबर 2025 को अमृतसर से बर्मिंघम जाने वाली फ्लाइट AI117 के ऑपरेटिंग क्रू को लैंडिंग से ठीक पहले विमान के रैम एयर टर्बाइन (RAT) के डिप्लॉय होने का पता चला. जांच में सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रॉलिक पैरामीटर सामान्य पाए गए, और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की.'

'यात्रियों के लिए किए जा रहे वैकल्पिक इंतजाम'

कंपनी ने आगे बताया कि मानक प्रक्रिया (SOP) के तहत विमान को फिलहाल ग्राउंड कर दिया गया है, ताकि इसकी विस्तृत जांच की जा सके. इस कारण से बर्मिंघम से दिल्ली आने वाली वापसी फ्लाइट AI114 को रद्द कर दिया गया है. एअर इंडिया ने कहा कि प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं.

एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हमारे यात्रियों और क्रू की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी सिस्टम सामान्य पाए गए हैं, फिर भी विस्तृत निरीक्षण किया जा रहा है.'

क्या होता है RAT?

बता दें, RAT (Ram Air Turbine) विमान में तब अपने-आप सक्रिय होता है जब मुख्य बिजली या हाइड्रॉलिक सिस्टम में कोई आपात स्थिति आती है. यह इंजन से बाहर निकलकर हवा की ताकत से आपातकालीन बिजली या हाइड्रॉलिक शक्ति प्रदान करता है. हालांकि, एअर इंडिया के अनुसार, इस मामले में किसी भी सिस्टम में खराबी नहीं पाई गई.

