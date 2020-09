सुशांत केस: अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट- मौत की गुत्थी सुलझाने में कितना वक्त लगाएगी CBI?

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन ड्रग्स एंगल आने के बाद से ही एनसीबी ड्राइविंग सीट पर दिख रही है. इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के सदन नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को इस मसले पर ट्वीट किया. कांग्रेस नेता ने पूछा कि सीबीआई बताए, इस मामले को सुलझने में कितना वक्त लगेगा?



कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर लिखा, ‘मिस्टर सीबीआई और उनके मास्टर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाने क लिए कितने दिन का वक्त लगेगा? इस मामले में मीडिया ट्रायल पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, जो ज्यूडिशयल ट्रायल को भी मात दे रहा है.

We will certainly expect from premier investigating agency CBI that impartial investigation will be conducting on the sensational death of #SusanthSinghRajput , unmindful of its political implication.

