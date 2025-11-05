scorecardresearch
 

Feedback

आ गया आजतक का ई-पेपर, डिजिटल न्यूज की दुनिया में नया अध्याय

पत्रकारिता में विश्वसनीयता के पर्याय, आजतक ने डिजिटल दुनिया में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है. अब पाठकों के लिए पेश है आजतक ई-पेपर! यह पारंपरिक अखबार पढ़ने के अनुभव को डिजिटल तकनीक के साथ जोड़ता है, जिससे आप देश-विदेश की हर बड़ी ख़बर को अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पर कभी भी, कहीं भी पढ़ सकेंगे.

Advertisement
X
अब पाठकों के लिए पेश है आजतक ई-पेपर! (Photo: ITG/@GFX)
अब पाठकों के लिए पेश है आजतक ई-पेपर! (Photo: ITG/@GFX)

भारतीय पत्रकारिता और विश्वसनीय समाचार का पर्याय बन चुका आजतक, अब डिजिटल पाठकों के लिए एक नया तोहफा लेकर आ रहा है- आजतक ई-पेपर. यह सिर्फ अखबार का डिजिटल रूप नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा माध्यम बनेगा जो सभी पाठकों को खबरों के साथ सीधे जोड़ देगा, उन्हें पढ़ने का एक बिल्कुल नया और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा.

आज के तेज-तर्रार दौर में, जब हर हाथ में स्मार्टफोन है और जानकारी एक क्लिक की दूरी पर, आजतक ई-पेपर समय की मांग और पाठकों की सुविधा का सटीक मिश्रण है. यह उन पाठकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा जो अखबार पढ़ने की पारंपरिक आदत से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन डिजिटल युग की गति और पहुंच का लाभ भी उठाना चाहते हैं.

क्या होगा खास?

सम्बंधित ख़बरें

Police still clueless in the murder of a Delhi Jal Board official in Rohini
रोहिणी: DJB अधिकारी का हत्यारा अबतक फरार, बाथरूम में मिली थी लाश 
Air India Flight की Bhopal में हुई इमरजेंसी लैंडिंग 
NCR Property Boom: अब मुंबई-बेंगलुरु के बिल्डर्स का रुख 
BGMI International Cup 2025
BGMI इंटरनेशनल कप : कोरिया की टीम ने जीता खिताब, भारत ने दी कड़ी टक्कर 
geeta colony firing
पत्नी के साथ मोमो खाने आया था शख्स, पीछे से चली गोली... फायरिंग से गीता कॉलोनी में सनसनी 

यह ई-पेपर आजतक की गहन पत्रकारिता, निष्पक्ष विश्लेषण और विश्वसनीय रिपोर्टिंग की विरासत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा. पाठकों को प्रिंट अखबार जैसा ही लेआउट, डिजाइन और पन्नों को पलटने का एहसास मिलेगा, लेकिन साथ ही मिलेगा डिजिटल माध्यम का लचीलापन. आप इस अखबार पर तस्वीरें और वीडियो भी देख पाएंगे, हर खबर को क्लिक कर उसकी तह में भी जा सकते हैं. साथ ही साथ अपने साथियों को आसानी से आप सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर अखबार की खबर को शेयर कर सकते हैं.

Advertisement

कहीं भी, कभी भी पहुंच: आप देश-विदेश, राजनीति, खेल, मनोरंजन, व्यापार और लाइफस्टाइल की हर बड़ी खबर को अपने फोन, टैबलेट या कंप्यूटर पर तुरंत पढ़ सकेंगे.

इंटरैक्टिव अनुभव: इसमें हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें और बेहतर पठनीयता के लिए जूम करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही वीडियो और तस्वीरों का भी अनुभव ले पाएंगे.

आजतक का ई-पेपर पाठकों को एक ऐसा पुल प्रदान करेगा जो पारंपरिक अखबार पढ़ने के सुख को डिजिटल तकनीक के साथ आसानी से जोड़ता है. यह उन करोड़ों हिंदी पाठकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो गुणवत्तापूर्ण और सत्यापित समाचारों के लिए आजतक पर भरोसा करते हैं. इस नए डिजिटल सफर की शुरुआत के साथ, आजतक एक बार फिर साबित करेगा कि वह हर बदलते दौर में अपने पाठकों के साथ खड़ा है और उन्हें सबसे आगे रखने के लिए नवाचार के लिए हमेशा तैयार है. तैयार हो जाइए- खबरों को पढ़ने का आपका तरीका अब बदलने वाला है.

आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर आजतक के ई-पेपर का लुत्फ उठा सकते हैं, आपको सिर्फ epaper.aajtak.in पर क्लिक करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    Alinagar MLA
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement