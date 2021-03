आजतक की नई फिल्म 'खबरिस्तान' ने चुराई लाइमलाइट, सेलेब्स ने किए ट्वीट-रीट्वीट

निर्विवाद रूप से देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल 'आजतक' ने अपने मौजूदा #AajTakSabseTez कैम्‍पेन के हिस्‍से के तौर पर आज सीरीज की चौथी फिल्‍म लॉन्‍च की. 'सच्ची खबर अभी जिंदा है' टाइटल वाली इस फिल्‍म में आज तक के स्‍टार एंकर शम्स ताहिर खान नजर आ रहे हैं. आजतक के इस कैम्पेन की कई सेलिब्रिटी सराहना कर रहे हैं.

#AajTakSabseTez कैंपेन की चौथी फिल्म ख़बरों में बढ़ती सनसनी पर कटाक्ष

कैंपेन की चौथी फिल्म में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि सच को दबाने, जबरदस्ती निकालने और मनमुताबिक सच को दिखाने पर तंज कसा गया है. यह फिल्म एक कब्रिस्तान में शूट की गई है. आजतक का कहना है कि सच की कोई कितनी भी झूठी कहानी बनाए, सच्ची खबर अभी जिंदा है. यह फिल्म सुर्खियां बटोर रही है.

सानिया मिर्ज़ा ने दिया सच्चाई के पक्ष में खेलने पर ज़ोर

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इस फिल्म की तारीफ की और सच्चाई के पक्ष में खेलने पर जोर दिया यानी खबरों में भी सच्चाई होनी चाहिए.

Play fair and play by the rules. Ace message #AajTakSabseTez https://t.co/t1XoN9AvWS — Sania Mirza (@MirzaSania) March 19, 2021

बेहद चर्चित लेखक-निर्देशक प्रदीप सरकार द्वारा परिकल्पित और निर्देशित #AajTakSabseTez कैम्‍पेन देश में खबरों के मौजूदा माहौल पर व्‍यंग्‍य करता है और फेक न्यूज़ के इस दौर में कुछ लोगों के खबरें देने के निम्‍न स्‍तर के मानकों पर मनोरंजक तरीके से प्रकाश डालता है.

ज्वाला गुट्टा ने इस फिल्म को दिया एक कल्ट का दर्जा

वहीं ज्वाला गुट्टा ने ट्वीट कर इस फिल्म की सराहना की और इसे एक कल्ट का दर्जा दिया.

Work hard and play on the side of truth. Cult Ad #AajTakSabseTez https://t.co/UpKgP3Ihe7 — Gutta Jwala (@Guttajwala) March 19, 2021

आशुतोष राणा, हरभजन, रैना, ओझा जैसे सेलेब्स ने भी सराहा

कैंपेन की चौथी फ‍िल्म 'सच्ची खबर अभी जिंदा है' सोशल मीडिया में हलचल मचा रही है. टेनिस स्टार सानिया मिर्जा, बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा के अलावा बॉलीवुड स्टार आशुतोष राणा समेत क्रिकेटर हरभजन सिंह, सुरेश रैना, प्रज्ञान ओझा ने 'सच्ची खबर अभी जिंदा है' कैंपेन की तारीफ की और वीडियो को री-ट्वीट भी किया है.

कमाल का विज्ञापन है बहुत खूब प्रिय शम्स भाई.. 😁😁@ShamsTahirKhan @aajtak pic.twitter.com/Xzs30c3EqI

— Ashutosh Rana (@ranaashutosh10) March 19, 2021

अब तक आजतक की ओर से चार कैंपेन वीडियो जारी किए गए हैं. तीसरी फिल्‍म ‘अफवाह’ टाइटल से थी, जिसमें आज तक की स्‍टार एंकर अंजना ओम कश्‍यप हैं. यह फिल्म एक सैलून में शूट की गई है जो कि प्रतीकात्मक रूप से एक ऐसी जगह को दर्शाता है जहां दुनियाभर की खबरों पर चर्चा के दौरान अफवाहों का जन्म होता है.

पहली फिल्म 'सच का बैंड' शीर्षक से रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कुछ न्यूज़ चैनल ख़बरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि दूसरी फिल्‍म ‘अचार गली’ दिखाती है कि कैसे 'आजतक' मसालेदार खबरें दिखाने में विश्वास नहीं करता जो कि बाकी न्यूज़ चैनलों द्वारा अपनाए जाने वाले ट्रेंड से बिलकुल अलग है.