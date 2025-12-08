Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा में बीजेपी पर निशाना साधा. वहीं, चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग अप्रूवल को लेकर नोटिस जारी किया है. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'जितने साल मोदी अबतक PM रहे, उतने साल तो नेहरू जेल में रहे...', प्रियंका गांधी ने BJP पर बोला हमला

कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा में बीजेपी पर निशाना साधा. प्रियंका ने इसे पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान वर्तमान की समस्याओं से हटाकर अतीत में भटकाना चाहती है. उन्होंने कहा कि जितने साल मोदी अबतक PM रहे, उतने साल तो नेहरू जेल में रहे हैं.

भारतीयों को वीजा देने को लेकर चीन ने लिया बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन कर पाएंगे अप्लाई

चीनी दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेसिंग अप्रूवल को लेकर नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में कहा गया है कि जल्द ही फिर से ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत होगी. भारत में चीनी राजदूत ने X पोस्ट में बताया है कि भारत में चीनी दूतावास 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेगा.

वनडे सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया पर ICC ने लिया एक्शन... काटी इतनी मैच फीस, जानें पूरा मामला

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जीत के बाद भारतीय टीम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक्शन लिया है. ICC ने भारतीय टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय टीम को ये सज़ा मिली है. आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने ये सज़ा सुनाई है.

पंजाब-हरियाणा के किसानों पर 58 करोड़ का जुर्माना, पराली जलाने के मामलों में 53% कमी

किसानों पर पराली जलाने के मामलों को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है और जुर्माना भी लगाया गया है. साल 2025 में किसानों पर पराली जलाने को लेकर 2,193 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार पराली जलाने के मामलों में कमी देखने को मिली है. आरटीआई के जवाब में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इसकी जानकारी दी है.

शीतलहर से नहीं राहत, यूपी समेत इन राज्यों में घना कोहरा, हफ्ते भर के मौसम पर आया ये अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. वहीं, तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 9 व 10 दिसंबर को सुबह के समय बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है.

9 छक्के और 114 रन... इस भारतीय क्रिकेटर ने T20 डेब्यू पर बरपाया कहर... वर्ल्ड रिकॉर्ड की हुई बराबरी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में सोमवार को ग्रुप-स्टेज के एक मैच में वडोदरा ने सर्विसेस को 13 रनों से हरा दिया. इस मुकाबले में वडोदरा के अमित पासी ने अपने टी20 डेब्यू पर सिर्फ 55 गेंदों का सामना करते हुए 114 रन बनाए. पासी ने T20 डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में PAK क्रिकेटर बिलाल आसिफ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

चांदी की बढ़ी कीमत, सोने के भाव में भी उछाल, देखें कितना महंगा हुआ 22-24 कैरेट गोल्ड

सोमवार 8 दिसंबर को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. IBJA के मुताबिक, शुक्रवार 5 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹117,790 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार को बढ़कर ₹117,831 प्रति 10 ग्राम हो गया है. इस दौरान चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 800 रुपये से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद आरोपी की तलाश

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को रविवार देर रात तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिनमें दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थीं. बताया जा रहा है कि इस दौरान तीनों विमानों के लिए स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल तत्काल लागू किए गए. पुलिस ने बताया कि जांच के बाद ये धमकियां पूरी तरह फर्जी साबित हुईं.

इंडिगो संकट ने आज फिर रोकी 500 फ्लाइट्स, कश्मीर-अहमदाबाद-कोलकाता हर जगह यात्री परेशान

देश के कई हवाई अड्डों पर IndiGo की उड़ानें सामान्य नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण देरी और कैंसिलेशन का सिलसिला जारी है. सोमवार को भी विभिन्न हवाई अड्डों पर लगभग 450 इंडिगो उड़ानें रद्द की गई हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 134 फ्लाइट (75 डिपार्चर और 59 अराइवल) रद्द की गईं. वहीं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 127 उड़ानें रद्द हुईं.

इस स्टार क्रिकेटर का चौंकाने वाला यू-टर्न... रिटायरमेंट का फैसला बदला, अब तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते फेयरवेल सीरीज

बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने यू-टर्न लेते हुए टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट भी खेलने की इच्छा जताई है. यानी उन्होंने रिटायरमेंट के अपने फैसले को बदल दिया है. शाकिब चाहते हैं कि वो ओडीआई, टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए आखिरी फेयरवेल सीरीज़ खेलें और अपने करियर का शानदार ढंग से समाप्त करें.

