'जितने साल मोदी अबतक PM रहे, उतने साल तो नेहरू जेल में रहे...', प्रियंका गांधी ने BJP पर बोला हमला

लोकसभा में वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है. देश के लोगों के दिल में बसा है. 75 साल से ये देश में है. आज इस पर बहस की चर्चा क्यों हो रही है. मकसद क्या है इसका. जनता का विश्वास, दायित्व उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी हम कैसे निर्वहन कर रहे हैं.'

प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र पर साधा निशाना. (photo: ITG)
प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और केंद्र पर साधा निशाना. (photo: ITG)

लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर हो रही विशेष चर्चा पर कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला. प्रियंका ने इसे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान वर्तमान की समस्याओं से हटाकर अतीत में भटकाना चाहती है. उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने साल मोदी अबतक PM रहे, उतने साल तो नेहरू जेल में रहे हैं.

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सदन में बोलते हुए कहा, 'हमारे संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा हो रही है. जो एक भावना के ऊपर है. जब हम वंदे मातरम् का नाम लेते हैं तो वही भावना उजागर होती है. स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है. उसका साहस, बल, नैतिकता याद दिलाता है. ब्रिटिश साम्राज्य इसके सामने झुक गया.'

'वंदे मातरम् देश की आत्मा का हिस्सा'

प्रियंका गांधी ने कहा, 'ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है. देश के लोगों के दिल में बसा है. 75 साल से ये देश में है. आज इस पर बहस की चर्चा क्यों हो रही है. मकसद क्या है इसका. जनता का विश्वास, दायित्व उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी हम कैसे निर्वहन कर रहे हैं.' उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव की वजह से 'वंदे मातरम्' पर चर्चा हो रही है.

प्रियंका गांधी ने कहा, 'आपका मकसद है इसी अतीत में मंडराते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, ये सरकार वर्तमान, भविष्य की ओर देखना नहीं चाहते. आज मोदी जी वो पीएम नहीं रहे जो पहले थे. इनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं. देश महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, सत्तापक्ष के लोग भी इससे सहमत हैं, इसलिए चुप हैं. देश को लोग तमाम समस्याओं से घिरे हैं. इनके पास इसका हल नहीं है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, 'कल समय आ रहा है जब चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, तब भी हम बोलेंगे.'

'ये महापुरुषों का अपमान'

प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर संविधान में शामिल महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा, 'वंदे मातरम् के इस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, वह उन महान विभूतियों का अपमान है. ये रवींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का अपमान है.'

'नेहरू ने जेल में काटे 12 साल'

वायनाड सांसद ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, लगभग उतने ही साल पंडित नेहरू ने जेल में बिताए. पंडित नेहरू ने देश की आजादी के लिए 12 साल जेल में बिताए. फिर 17 साल वो प्रधानमंत्री भी रहे.

उन्होंने ये भी कहा कि पंडित नेहरू के अपमान के लिए आपके मन में जितनी चीजें उन सभी को जमा कर लीजिए, फिर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लंबी चर्चा कर लीजिए, लेकिन जनता से हमे जिस काम के लिए यहां भेजा है, उस पर बात कीजिए. बेरोजगारी, गरीबी, प्रदूषण... इन पर बात क्यों नहीं होती है?.

'नेहरू ने देश सेवा करते हुए दम तोड़ा'

उन्होंने आगे कहा कि अगर नेहरू ने ISRO नहीं बनाया होता तो आज बंगाल यहां नहीं होता. अगर DRDO नहीं बनाते तो तेजस कहां बनता. AIIMS नहीं बनाते तो कोविड में लोगों का इलाज कहां होता. देश की सेवा करते नेहरू ने दम तोड़ा.

हम लड़ते रहेंगे: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने BJP पर तंज कसते हुए कहा, 'आप (BJP) चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं. हम चाहे कितने भी चुनाव हार जाएं, हम यहां बैठकर आपसे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे. हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे. आप हमें रोक नहीं सकते...'

---- समाप्त ----
