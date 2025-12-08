scorecardresearch
 
चांदी की बढ़ी कीमत, सोने के भाव में भी उछाल, देखें कितना महंगा हुआ 22-24 कैरेट गोल्ड

सोमवार, 8 दिसंबर को 24 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) का रेट 1 लाख 28 हजार से ऊपर बरकरार है. आज चांदी के भाव में भी उछाल देखने को मिला है. आइए जानते हैं आज सोना-चांदी कितना महंगा हुआ है?

सोना-चांदी के दाम बढ़े (Photo: PTI)
सोना-चांदी के दाम बढ़े (Photo: PTI)

सोमवार 8 दिसंबर को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार 5 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹117,790 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार को बढ़कर ₹117,831 प्रति 10 ग्राम हो गया है. आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 800 रुपये से अधिक का उछाल आया है. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

Gold-Silver Price 8 December 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता शुक्रवार शाम का रेट सोमवार
सुबह का रेट		 कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 128592 128691 ₹99 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 128077 128122 ₹45 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 117790 117831 ₹41 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 96444 96478 ₹34 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 75226 75253 ₹27 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  178210 179100 ₹890 महंगी

जानें शुक्रवार को क्या था सोना-चांदी का भाव?

शुक्रवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹128578 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹128592 प्रति 10 ग्राम

शुक्रवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹179025 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹178210 प्रति किलो

शुक्रवार 5 दिसंबर को सुबह के मुकाबले चांदी के दाम शाम को सस्ते हुए थे, जबकि सोने के भाव में  शाम के समय मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से अधिक होते हैं. बता दें इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

