scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वनडे सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया पर ICC ने लिया एक्शन... काटी इतनी मैच फीस, जानें पूरा मामला

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इसका पहला मुकाबला 9 दिसंबर को कटक में खेला जाना है. टी20 सीरीज से पहले ही आईसीसी ने भारतीय टीम पर जुुर्माना लगाया है.

Advertisement
X
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में पस्त किया था. (Photo: Getty)
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में पस्त किया था. (Photo: Getty)

भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी. सीरीज का पहला मुकाबला रांची में हुआ था, जिसे भारतीय टीम ने 17 रनों से जीता था. फिर मेहमान टीम ने वापसी करते हुए रायपुर वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम हुए निर्णायक मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया था.

वनडे सीरीज में जीत के बाद भारतीय टीम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक्शन लिया है. भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय टीम को ये सजा मिली है.

एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के सदस्य रिची रिचर्डसन ने यह सजा इसलिए सुनाई क्योंकि टीम इंडिया ने समय में दो ओवर कम फेंके. आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन से जुड़े मामलों पर लागू होता है.

स्लो ओवर रेट को लेकर क्या नियम?
नियमों के अनुसार निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं के चलते खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. भारत ने चूंकि दो ओवर कम फेंके थे, इसी चलते मैच फीस का 10 फीसद फाइन लगा. भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं हुई.

सम्बंधित ख़बरें

ravi shastri and gautam gambhir
कोच को टारगेट मत करो, खिलाड़ी भी... गंभीर के सपोर्ट में उतरे शास्त्री 
Rohit Sharma, Virat Kohli
ROKO को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर किया गया? बोर्ड ने बताया सच 
Hardik Pandya
पंड्या दम दिखाने को तैयार... कटक टी20 से पहले अकेले की प्रैक्टिस 
Virat Kohli
South Africa से जीत के बाद Virat ने दिया बड़ा बयान! 
Gambhir and Harshit
Harshit Rana को लेकर Gautam Gambhir ने दिया बड़ा बयान! 
Advertisement

बता दें कि रायपुर वनडे में भारतीय टीम ने विराट कोहली (102) और ऋतुराज गायकवाड़ (105) की शानदार पारियों की बदौलत 358/5 का बड़ा स्कोर बनाया था. इसके बावजूद भारतीय टीम वो मैच हार गई थी. साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम (110 रन) की बेहतरीन पारी के दम पर 4 विकेट से मैच जीत लिया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement