वनडे सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया पर ICC ने लिया एक्शन... काटी इतनी मैच फीस, जानें पूरा मामला

भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी. सीरीज का पहला मुकाबला रांची में हुआ था, जिसे भारतीय टीम ने 17 रनों से जीता था. फिर मेहमान टीम ने वापसी करते हुए रायपुर वनडे में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. इसके बाद केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम हुए निर्णायक मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम किया था.
वनडे सीरीज में जीत के बाद भारतीय टीम पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने एक्शन लिया है. भारतीय टीम पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के कारण भारतीय टीम को ये सजा मिली है.
एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के सदस्य रिची रिचर्डसन ने यह सजा इसलिए सुनाई क्योंकि टीम इंडिया ने समय में दो ओवर कम फेंके. आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो न्यूनतम ओवर-रेट उल्लंघन से जुड़े मामलों पर लागू होता है.
स्लो ओवर रेट को लेकर क्या नियम?
नियमों के अनुसार निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं के चलते खिलाड़ियों पर प्रति ओवर की दर से 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. भारत ने चूंकि दो ओवर कम फेंके थे, इसी चलते मैच फीस का 10 फीसद फाइन लगा. भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं हुई.
बता दें कि रायपुर वनडे में भारतीय टीम ने विराट कोहली (102) और ऋतुराज गायकवाड़ (105) की शानदार पारियों की बदौलत 358/5 का बड़ा स्कोर बनाया था. इसके बावजूद भारतीय टीम वो मैच हार गई थी. साउथ अफ्रीका ने एडेन मार्करम (110 रन) की बेहतरीन पारी के दम पर 4 विकेट से मैच जीत लिया था.