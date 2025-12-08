भारतीयों को वीजा देने को लेकर चीन ने लिया बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन कर पाएंगे अप्लाई

भारत से चीन जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, चीनी दूतावास ने लंबे वक्त बाद भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वीजा प्रोसेसिंग अप्रूवल को लेकर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब जल्द ही फिर से ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी. भारत में चीनी राजदूत ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि भारत में चीनी दूतावास की ओर से 22 दिसंबर से ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा.

जो भी यात्री चीन जाना चाहते हैं वे चीनी वीजा से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट visaforchina.cn/DEL3_EN/qianzh पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा आप इस वेबसाइट के जरिए वीजा से जुड़ी अन्य जानकारी ले सकते हैं.

कई साल से बंद है ये सर्विस

बता दें कि साल 2020 में हुई बॉर्डर झड़पों के बाद पांच साल से इस व्यवस्था पर बैन था और अब इसके खत्म होने के संकेत है. इससे पहले नवंबर में, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की थी कि चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वीजा व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जो साल 2020 से बंद थी.

Notice Regarding Online Visa Processing Approval



China Online Visa Application System will be officially launched by the Chinese Embassy in India on December 22, 2025. Applicants could enjoy convenience of filling out the form and uploading application materials online by… — Xu Feihong (@China_Amb_India) December 8, 2025

भारत ने नवंबर में शुरू किया था वीजा देना

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नवंबर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा था, 'चीनी नागरिकों को पर्यटकों के लिए वीजा दिए जा रहे हैं और व्यावसायिक वीजा पहले से ही दिए जा रहे थे. अब सभी वीजा उपलब्ध हैं. पर्यटन और व्यवसाय आदि की वीजा व्यवस्था पूरी तरह से चालू है.'

भारत ने नवंबर 2025 में दुनिया भर में चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा जारी करना आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया है. इससे पहले बिजनेस वीजा जारी किए जा रहे थे और वह प्रक्रिया अभी भी जारी है. साथ ही इससे पहले अक्टूबर 2025 में कई पहल की गई थी, जिसमें सीधी कमर्शियल उड़ानों को फिर से शुरू करना और कैलाश मानसरोवर यात्रा तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करना शामिल था.

