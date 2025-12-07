scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 8 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले मेहनत और लगन से काम लें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 8 दिसंबर 2025, Horoscope Today: आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कामकाज में गंभीरता और सक्रियता बनाए रखना लाभदायक रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में सहजता मिलेगी.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए आज करियर और व्यापार में अनुकूलन बना रहेगा. अधिकारियों और वरिष्ठों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर आपका ध्यान रहेगा. परिस्थितियों के अनुरूप प्रदर्शन करने में आप सफल रहेंगे. अपनों को उचित आदर दें. धैर्य एवं धर्म का पालन करें. आर्थिक विषयों में सूझबूझ दिखाना आवश्यक है. भावुकता में आकर कोई भी अतार्किक फैसला लेने से बचें.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: लाल, गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. अहंकार से बचें.

वृष राशि: वृष राशि के जातक आज साहसिक कार्यों से जुड़ेंगे. आपके संपर्क और संवाद बेहतर बने रहेंगे, जिससे करियर और व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. सहयोग और सहकार पर जोर देने से आपको पेशेवर सफलता पाने में मदद मिलेगी. बड़ों का आदर बनाए रखें . आपको शुभ सूचनाएं मिलेंगी. कामकाज में गंभीरता और सक्रियता बनाए रखना लाभदायक रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में सहजता मिलेगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धर्मक्षेत्र में जाएं.

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए आज करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा. घर परिवार में सुख और सौख्य बढ़ेगा. रिश्तों में अच्छा सामंजस्य बना रहेगा. बचत और संरक्षण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. अतिथियों का आना हो सकता है, जिससे घर में चहल-पहल रहेगी. व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. व्यवसाय में सहज सफलता मिलेगी और कोई आकर्षक प्रस्ताव भी प्राप्त हो सकता है.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. आदरभाव रखें.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए आज चहुंओर इच्छित वातावरण बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाने में आप सफल होंगे. आपकी वाणी और व्यवहार में मिठास रहेगी. घरवालों से आपका स्नेह और विश्वास बढ़ेगा. रचनात्मक अवसरों का लाभ उठाने के लिए यह समय उत्तम है. आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे आप अपना पक्ष बेहतर ढंग से रख पाएंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण और मनोरंजन पर जा सकते हैं.

शुभ अंक: 2 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. साज संवार बढ़ाएं.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग आज रिश्तेदारों से संबंध निभाने में आगे रहेंगे. विदेश यात्रा पर जाने की संभावना बन सकती है. लेनदेन पर आपको अंकुश बनाए रखना चाहिए. कामकाज में सहजता रहेगी, लेकिन नीति और नियम के अनुसार ही कार्य करें. समभाव और सहकार पर जोर बनाए रखें. वैदेशिक कार्यों में गति आ सकती है, लेकिन कार्यगति धीमी रह सकती है. न्यायिक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 5

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. दान बढ़ाएं.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में योजनानुरूप आगे बढ़ने का समय है. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. आय वृद्धि पर जोर देंगे. प्रिय के संग सुखद पल बिताएंगे. प्रेम, स्नेह के प्रयास गति पाएंगे, जिससे निजी विषयों में सक्रियता आएगी. मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है. आर्थिक प्रयास सफल होंगे और करियर में अवसर बढ़ेंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत बन सकते हैं.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. लक्ष्य रखें.

तुला राशि: तुला राशि के पेशेवर लोगों में सहयोग की भावना बढ़ेगी. करीबियों के सुख-सम्मान का ध्यान रखेंगे. कामकाजी वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्यता बढ़ने से लाभ मिलेगा. प्रभावशाली लोगों का घर आगमन हो सकता है. प्रबंधन और प्रशासन के कार्य सफलतापूर्वक बनेंगे. कारोबारी गतिविधियों को बल मिलेगा. पैतृक कार्यों में तेजी आएगी और महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: एक्वा कलर

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. सहज रहें.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को भाग्य की मजबूती से इच्छित सफलता प्राप्त होगी. महत्वपूर्ण मामलों में परिणाम संवरेंगे. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ाव बना रहेगा. लंबी एवं मनोरंजक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. वरिष्ठों का सानिध्य बना रहेगा, जिससे कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. कामकाज में अच्छा प्रदर्शन बना रहेगा. पुण्यलाभ में वृद्धि होगी. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. बड़ा सोचें.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में धैर्य और धर्म का पालन बनाए रखना चाहिए. कार्य व्यापार में परिवार के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में रहेगी. अतिउत्साह नहीं दिखाना चाहिए.अपरिचित की बातों में आने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति असंवेदनशीलता न दिखाएं. वरिष्ठों का साथ और सानिध्य आपको उत्साहित रखेगा. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करना आवश्यक है.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. धैर्य रखें.

मकर राशि:मकर राशि वाले आज टीम भावना पर जोर बढ़ाएंगे. सबका साथ और सहयोग बना रहेगा. स्वास्थ्य संकेतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है. नियमों की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. साझा कोशिशों को बेहतर बनाने में सफल होंगे. प्रबंधकीय विषयों में मजबूती आएगी. लाभकारी योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. स्थायित्व के प्रयास पूरे होंगे और दाम्पत्य में सुख बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. आपसी सहयोग रखें.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को समयसीमा में कार्य पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए. मेहनत और लगन से आप अपनी जगह बनाने में सफल होंगे. स्वास्थ्य संबंधी मामले मिश्रित रहेंगे, संकेतों के प्रति सजग रहें. लेनदेन पर ध्यान देना आवश्यक है. खर्च की अधिकता बनी रह सकती है, इसलिए जिद में न आएं. सतर्कता और सजगता से आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोग अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. नियमितता बनाए रखें.

मीन राशि: मीन राशि के जातक आस्था और विश्वास से आगे बढ़ते रहेंगे. करीबियों का साथ मिलेगा और भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. लाभ के अवसर बने रहेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना महत्वपूर्ण है. प्रेम, स्नेह और मित्र संबंध बढ़ाने पर जोर रहेगा. मन की बात प्रियजन से साझा करेंगे. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से कोई सुखकर सूचना मिल सकती है. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.

शुभ अंक: 2, 3, 4 और 8

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना व अभिषेक करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सोम् सोमाय नमः का जाप करें. उत्साह बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
