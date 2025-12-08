scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

9 छक्के और 114 रन... इस भारतीय क्रिकेटर ने T20 डेब्यू पर बरपाया कहर... वर्ल्ड रिकॉर्ड की हुई बराबरी

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में रिकॉर्ड्स की बारिश हो रही है. अब वडोदरा की ओर से खेल रहे एक क्रिकेटर ने अपने टी20 डेब्यू मैच में ही सर्विसेस के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
अमित पासी घरेलू क्रिकेट में वडोदरा के लिए खेलते हैं, जो हार्दिक पंड्या की भी घरेलू टीम है. (Photo: instagram/@/amitpassi.08)
अमित पासी घरेलू क्रिकेट में वडोदरा के लिए खेलते हैं, जो हार्दिक पंड्या की भी घरेलू टीम है. (Photo: instagram/@/amitpassi.08)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में ग्रुप-स्टेज के मैचों का दौर जाारी है. इसी कड़ी में 8 दिसंबर (सोमवार) को वडोदरा और सर्विसेस के बीच हाईस्कोरिंग मैच खेला गया, जिसमें वडोदरा ने 13 रनों से जीत हासिल की. हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर आयोजित एलीट ग्रुप-सी के मुकाबले में वडोदरा ने 5 विकेट पर 220 रन बना. जवाब में सर्विसेज की टीम 8 विकेट पर 207 रन ही जोड़ सकी.

इस मुकाबले में वडोदरा की जीत में विकेटकीपर बल्लेबाज अमित पासी का अहम योगदान रहा. पासी ने अपने टी20 डेब्यू पर सिर्फ 55 गेंदों का सामन करते हुए 114 रन ठोक दिए. पासी ने अपनी विस्फोटक पारी में 10 चौके और 9 छक्के लगाए. इस दौरान पासी ने अपने डेब्यू मैच में ही बड़ा मुकाम हासिल किया.

यह भी पढ़ें: SMAT: 9 रन देकर 6 विकेट, IPL नीलामी से पहले अरशद खान ने रचा इतिहास

सम्बंधित ख़बरें

Shakib Al Hasan
इस स्टार क्रिकेटर का चौंकाने वाला यू-टर्न, रिटायरमेंट का फैसला बदला 
Tony de Zorzi and Kwena Maphaka
अफ्रीका को तगड़ा झटका, टी20 सीरीज से बाहर हुए 2 खिलाड़ी, इस गेंदबाज की एंट्री 
Cricket pitch hole incident in WBBL
पिच ने न‍िगल ली गेंद और मैच रद्द, ऐसा तो क्रिकेट इत‍िहास में पहली बार हुआ!  
Pakistan's Fakhar Zaman
PAK क्रिकेटर पर ICC का एक्शन, टी20 मैच में की थी ऐसी हरकत 
Arshdeep Singh and Rohit Sharma in T20 World Cup 2024 Cover (CREIMAS)
अब T20 भी खेलेंगे रोहित, इस टूर्नामेंट में दिखेगा जलवा... BCCI ने लगाई मोहर? 

26 साल के अमित पासी ने अब टी20 डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में पाकिस्तानी क्रिकेटर बिलाल आसिफ के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. आसिफ ने इसी साल मई में सियालकोट स्टालियंस की ओर से खेलते हुए फालकन्स के खिलाफ 10 छक्के और 8 चौके की मदद से 48 गेंदों पर 114 रन बनाए थे.

Advertisement

सिर्फ 44 गेंदों पर जड़ा शतक
अमित पासी की धुआंधार पारी की बदौलत वडोदरा ने विशाल स्कोर खड़ा किया. ओपनिंग करने उतरे पासी ने 24 गेंदों पर पचास का आंकड़ा पार किया, जबकि 44 गेंदों में शतक कम्पलीट किया. उन्होंने विष्णु सोलंकी (12 गेंदों पर 25 रन) के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 5.2 ओवर्स में 75 रन जोड़े.  भानु पनिया ने भी 15 गेंद में नाबाद 28 रनों का बेहतरीन योगदान दिया. सर्विसेस की ओर अभिषेक तिवारी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.

टारगेट का पीछा करते हुए सर्विसेस को कुंवर पाठक और रवि चौहान ने तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों ने 8.2 ओवर में 84 रनों की साझेदारी की. दोनों ओपनर्स ने 51-51 रन बनाए. कप्तान मोहित अहलावत (22 गेंदों पर 41 रन) ने टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन नकुल शर्मा (24 रन) को छोड़ मिडिल ऑर्डर में बाकी बल्लेबाज अपने कप्तान का सपोर्ट नहीं कर सके. वडोदरा के लिए राज लिम्बानी ने 37 रन देकर 3 विकेट झटके और वो सबसे सफल गेंदबाज़ रहे. सर्विसेस की टीम की सात मैचों में ये छठी हार रही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement