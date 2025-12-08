शीतलहर से नहीं राहत, यूपी समेत इन राज्यों में घना कोहरा, हफ्ते भर के मौसम पर आया ये अलर्ट

उत्तर भारत में मौसम बदल रहा है. पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी महसूस किया जा रहा है. पंजाब के फरीदकोट और हरियाणा के नारनौल में तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर का सितम जारी रहेगा.साथ ही सुबह के समय कुछ राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहेगा.

दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतलहर का असर बढ़ेगा. वहीं, तमिलनाडु में बारिश की चेतावनी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में 9 व 10 दिसंबर को सुबह के समय बहुत घना कोहरा छा सकता है, जिससे गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है.

9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मध्य भारत, उससे सटे पूर्वी इलाके और उत्तर-पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि) में कोल्ड वेव यानी शीतलहर रहने की संभावना है. जबकि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक उत्तर-पश्चिम भारत (पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान) और इससे सटे पश्चिमी भारत में ठंड का सितम जारी रहेगा.

न्यूनतम तापमान में बदलाव

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन में रात का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक और गिरेगा. उसके बाद 2 दिन कोई बड़ा बदलाव नहीं होगी और फिर 3 दिन में 2-4 डिग्री तक तापमान बढ़ जाएगा. वहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत मध्य भारत के कुछ इलाकों में अगले 4 दिन तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, उसके बाद 3 दिन में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है.

दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट

IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पूरे सप्ताह दिन में शीतलहर (cold wave) चलने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. सुबह के समय हवा में नमी बहुत ज्यादा होने की वजह से ठंड का अहसास अधिक हो सकती है. साथ ही कोहरे का साया भी देखने को मिलेगा.

तमिलनाडु में 12 दिसंबर तक बारिश की चेतावनी

IMD ने बताया है कि तमिलनाडु के कई हिस्सों में 12 दिसंबर तक हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह मौसमी बदलाव दक्षिण केरल तट और आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण हो रहा है. इस दौरान, मछुआरों को 10 दिसंबर तक दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कुमारी सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी गई है.

