scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इस स्टार क्रिकेटर का चौंकाने वाला यू-टर्न... रिटायरमेंट का फैसला बदला, अब तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते फेयरवेल सीरीज

बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि शाकिब अल हसन अब टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जन्मदिन की बधाई दी थी. शाकिब अब अपनी फिटनेस और प्रदर्शन के बलबूते टीम में लौटना चाहते हैं.

Advertisement
X
शाकिब अल हसन तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए आखिरी सीरीज खेलना चाहते हैं. (File Photo: AP)
शाकिब अल हसन तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए आखिरी सीरीज खेलना चाहते हैं. (File Photo: AP)

बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. शाकिब ने बांग्लादेश के लिए अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल अक्टूबर में भारत के खिलाफ कानपुर में खेला, जो एक टेस्ट मैच था. भारत दौरे की समाप्ति के बाद शाकिब ने टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने वनडे इंटरनेशनल खेलते रहने की इच्छा जताई थी.

इसी बीच शाकिब अल हसन विवादों एवं कानूनी मुद्दों में फंस गए थे, जिसके बाद वो बांग्लादेश के लिए मैदान पर उतर नहीं पाए. अब शाकिब ने यू-टर्न लेते हुए टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट भी खेलने की इच्छा जताई है. यानी उन्होंने रिटायरमेंट के अपने फैसले को बदल दिया है. शाकिब चाहते हैं कि वो ओडीआई, टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लिए आखिरी फेयरवेल सीरीज खेलें और अपने करियर का शानदार ढंग से समाप्त करें. शाकिब ने ये भी बताया कि वो बांग्लादेश में होम फैन्स के सामने अपने करियर की अंतिम सीरीज खेलने की इच्छा रखते हैं.

बियर्ड बिफोर विकेट पॉडकास्ट में मोईन अली से बातचीत करते हुए शाकिब अल हसन ने बताया कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट से अधिकारिक रूप से रिटायरमेंट नहीं ली है. वे खुद को फिट रख रहे हैं, ताकि चयन के लिए उपलब्ध रह सकें और आखिरी सीरीज खेल सकें. शाकिब ने कहा, 'मेरी इच्छा है कि बांग्लादेश लौटकर ओडीआई, टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल की पूरी सीरीज खेलूं और इसके बाद रिटायर हो जाऊं. मैं इसे किसी भी क्रम में खेल सकता हूं, लेकिन पूरी सीरीज खेलकर ही विदाई लेना चाहता हूं. यही मेरी इच्छा है.'

सम्बंधित ख़बरें

Shakib Al Hasan
बांग्लादेश के इस द‍िग्गज क्रिकेटर को मिली 'क्लीन च‍िट', अब दोबारा मैदान में फेंक सकेगा फ‍िरकी 
Shakib Al Hasan
मर्डर के आरोपी क्रिकेटर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, इस नए मामले में हुआ एक्शन 
Shakib set for Test farewell at home, part of Bangladesh squad vs SA
मर्डर के आरोपी क्रिकेटर की विदाई कब होगी? आ गई तारीख, इस द‍िन खेलेंगे आख‍िरी मैच  
Shakib Al Hasan Test Cover AP
मर्डर के आरोपी क्रिकेटर ने देशवासियों से मांगी माफी... विदाई मैच के लिए कही ये बात 
mahmudullah riyadh retirement
शाकिब के बाद अब इस बांग्लादेशी स्टार खिलाड़ी ने लिया संन्यास 
Advertisement

शाकिब को बांग्लादेश वापस लौटने की उम्मीद
शाकिब अल हसन कहते हैं, 'मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश लौटूंगा. इसीलिए मैं खेल रहा हूं. मैं घरेलू दर्शकों के सामने संन्यास लेना चाहता हूं और मुझे लगता है कि ऐसा होगा. यही एकमात्र कारण है कि मैं खेल रहा हूं. मैं फिट रहना चाहता हूं कि, ताकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए उपलब्ध रह सकूं.'

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वो शाकिब अल हसन को किसी भी तरह की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता. यही वजह है कि शाकिब लगभग एक साल से अपने देश नहीं लौट पाए हैं. पिछले साल शाकिब साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर फेयरवेल टेस्ट खेलना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा चिंताओं और गिरफ्तारी की आशंका के कारण उन्होंने बांग्लादेश वापसी का जोखिम नहीं लिया. वर्तमान हालात को देखते हुए भी उनके जल्द बांग्लादेश लौटने की संभावना बेहद कम है.

शानदार रहा है शाकिब का करियर
38 वर्षीय शाकिब अल हसन ने बांग्लादेशी टीम के लिए बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन किया है. उन्होंने अब तक 71 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 37.78 की औसत से 4609 रन बनाए और 246 विकेट अपने नाम किए. शाकिब का वनडे रिकॉर्ड भी बेहद दमदार है, जहां उन्होंने 247 मैचों में 7570 रन बनाए और 317 विकेट हासिल किए. टी20 इंटरनेशनल में शाकिब ने 129 मुकाबले खेले, जिसमें 2551 रन जोड़े और 149 विकेट झटके. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी शाकिब का अनुभव लंबा रहा है.उन्होंने आईपीएल में 71 मैच खेलकर 793 रन बनाए और 63 विकेट चटकाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement