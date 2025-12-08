scorecardresearch
 
हैदराबाद एयरपोर्ट पर तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद आरोपी की तलाश

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देर रात तीन अलग-अलग फ्लाइट में बम की धमकी वाले ईमेल मिले, जिनमें दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थीं. सुरक्षा जांच के बाद यह धमकियां फर्जी पाई गईं और सभी विमान सुरक्षित लैंड हुए. इसके बाद विमान और यात्रियों के सामान की विस्तृत जांच की गई. पुलिस ने कहा कि ईमेल भेजने वाले की जांच जारी है.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर विमानों में बम की धमकी (Photo: Screengrab)
हैदराबाद एयरपोर्ट पर विमानों में बम की धमकी (Photo: Screengrab)

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को रविवार देर रात तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिनमें दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थीं. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा जांच के बाद ये धमकियां पूरी तरह फर्जी साबित हुईं.

विमानों की लैंडिंग के बाद हुई तलाशी

ये ईमेल ब्रिटिश एयरवेज की BA 277 (हीथ्रो से), लुफ्थांसा की LH 752 (फ्रैंकफर्ट से) और इंडिगो की 6E 7178 (कन्नूर से) उड़ानों को निशाना बनाते हुए भेजे गए थे. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार तीनों उड़ानें सुरक्षित रूप से लैंड कर गईं. दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ने सोमवार सुबह के शुरुआती घंटों में लैंड किया.

सूत्रों ने बताया कि तीनों विमानों के लिए स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल तत्काल लागू किए गए. इसमें विमान को आइसोलेट करना, यात्रियों और उनके सामान की जांच, फायर ब्रिगेड को तैयार रखना और स्निफर डॉग्स की मदद लेना जैसे उपाय शामिल हैं.

जांच में फर्जी निकला कॉल

आरजीआई एयरपोर्ट कस्टमर सपोर्ट टीम को यह धमकी भरे ईमेल रविवार को मिले थे. पुलिस ने कहा कि जांच में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली और ये धमकियां झूठी साबित हुई हैं. मामले में आगे की जांच जारी है.

पिछले हफ्ते भी आरजीआईए को दुबई-हैदराबाद एमिरेट्स फ्लाइट और इंडिगो की मदीना–हैदराबाद, शारजाह–हैदराबाद उड़ानों को लेकर बम धमकी ईमेल मिले थे. उस दौरान मदीना–हैदराबाद फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा था.

 

