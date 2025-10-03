Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आगामी भारत दौरे को लेकर कंफर्म किया. वहीं, लेह हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इन खबरों के अलावा, अमेरिका के बाद फ्रांस में भी शटडाउन लगा. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

पुतिन ने कंफर्म किया भारत दौरा... दिसंबर के पहले हफ्ते में आएंगे दिल्ली, PM मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आगामी भारत दौरे की पुष्टि कर दी है. उन्होंने गुरुवार को सोची में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो PM मोदी के साथ अगले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए दिसंबर की शुरुआत में भारत की यात्रा करेंगे. उन्होंने कहा कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मज़बूत करना रूस की प्राथमिकता है.

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ SC पहुंचीं पत्नी गीतांजलि, बोलीं- NSA लगाना गलत

पिछले दिनों लद्दाख में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है. गीतांजलि आंगमो ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है. यह याचिका वांगचुक पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाए जाने पर सवाल उठाने के लिए दायर की गई है.

Advertisement

अमेरिका के बाद फ्रांस में शटडाउन! स्पेंडिंग कट के खिलाफ 200 शहरों में स्ट्राइक, एफिल टावर भी बंद



फ्रांस में गुरुवार को बड़े पैमाने पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हुए. प्रदर्शनकारियों ने खर्चों में कटौती का विरोध करते हुए अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की मांग की. इस दौरान राजधानी पेरिस का मशहूर आइफल टॉवर भी बंद रहा.

बिहार के किसानों को सीएम नीतीश का बड़ा तोहफा, सूबे के हर प्रखंड में खुलेंगे सब्जी केंद्र

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान किया है कि सूबे के सभी 534 प्रखंडों में सब्ज़ी केंद्र खोले जाएंगे. सीएम ने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को न सिर्फ़ रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि शहरवासियों को भी अब ताज़ी और सस्ती सब्ज़ियां सीधे उपलब्ध होंगी. आजतक के अनुसार, सब्ज़ियों की दरें सरकार तय करेगी और उसी दर पर बिक्री होगी.

अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी आएंगे भारत, UNSC ने यात्रा प्रतिबंध में छूट दी

अफ़ग़ानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी अगले हफ्ते भारत का दौरा करेंगे. UNSC की तालिबान प्रतिबंध समिति ने उनकी यात्रा पर लगी रोक में छूट दी है. मुत्ताकी को 25 जनवरी 2001 को UN सुरक्षा परिषद ने सूचीबद्ध किया था और उन पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति फ्रीज और हथियारों पर रोक लगी थी.

Advertisement

भारत और चीन के बीच इसी महीने से शुरू होंगी डायरेक्ट फ्लाइट, 5 साल बाद हवाई सेवा बहाल

भारत और चीन ने लंबे समय बाद सीधे हवाई उड़ानों को फिर से शुरू करने पर सहमति दी है. ये कदम गालवान संघर्ष के बाद पांच साल तक तनावपूर्ण रिश्तों के बाद उठाया गया है. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की है. इसके बाद एयरलाइन IndiGo ने भी ऐलान किया है कि वह 26 अक्टूबर से भारत-चीन के बीच प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करेगी.

बिहार: CM नीतीश आज 25 लाख महिलाओं को देंगे तोहफा, दोपहर में होगी कैबिनेट की अहम बैठक

बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की पहली किस्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे. राज्य की 25 लाख महिला लाभार्थियों को 10 हज़ार रुपये की पहली किस्त दी जाएगी. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम के बाद आज दोपहर 3:30 बजे से नीतीश कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी.

क्रिकेट में कश्मीर घुसेड़ने की आदत! पूर्व PAK कप्तान सना मीर को PoK की खिलाड़ी पर कमेंट के बाद देनी पड़ी सफाई

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप के दौरान कमेंट्री में PoK की खिलाड़ी नतालिया परवेज को 'आजाद कश्मीर' का कहने पर सफाई दी है. सना मीर ने अपने पोस्ट में सफाई तो दी लेकिन बावजूद इसके उन्होंने नतालिया परवेज को पाकिस्तान के एक ख़ास क्षेत्र का खिलाड़ी बताया. कई यूजर ने आईसीसी से सना मीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

Advertisement

कनाडा में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर हमला, दो बार निशाना बना सिनेमाघर

कनाडा के ओकविल शहर में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर हिंसक हमले हुए हैं. एक ही सिनेमाघर को एक हफ्ते में दो बार निशाना बनाया गया, जिससे वहां भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है. थिएटर का कहना है कि वे दबाव में झुकना नहीं चाहते, लेकिन दर्शकों और स्टाफ की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है.

कालका एक्सप्रेस के इंजन से फर्जी लोको पायलट गिरफ्तार, पास में लाल-हरी झंडी और लॉग बुक भी मिली



इटावा रेलवे स्टेशन पर कालका एक्सप्रेस के इंजन से एक फर्जी लोको पायलट गिरफ्तार किया गया है. लोको पायलट की यूनिफॉर्म, गले में रेलवे का आईडी कार्ड और हाथ में लाल व हरी झंडी लिए यह युवक असली ड्राइवर की तरह इंजन में बैठा था. असली लोको पायलट को कुछ शक हुआ तो उसने उसकी ‘नौकरी के नाटक’ को पकड़ लिया.

---- समाप्त ----