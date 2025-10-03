कनाडा में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर हमला, दो बार निशाना बना सिनेमाघर

कनाडा के ओकविल में स्थित Film.Ca Cinemas पर एक हफ्ते के भीतर दो बार हिंसक हमला हुआ है. दोनों हमले भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग के दौरान किए गए, जिनमें आगजनी और फायरिंग शामिल है. पुलिस का शक है कि इसके पीछे खालिस्तानी आतंकी हो सकते हैं.

पहला हमला- 25 सितंबर

सुबह करीब 5:20 बजे दो संदिग्धों ने थिएटर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. सीसीटीवी फुटेज में दोनों संदिग्ध काले कपड़ों और मास्क में नजर आ रहे थे. वे एक ग्रे और एक व्हाइट SUV से आए और वारदात के बाद भाग निकले. हमलावरों के पास लाल गैस कैन थे और उन्होंने बाहर से ही आग लगाई. आग से इमारत को हल्का नुकसान हुआ लेकिन अंदर तक लपटें नहीं पहुंचीं.

दूसरा हमला- 2 अक्टूबर

रात करीब 1:50 बजे एक संदिग्ध ने थिएटर के एंट्री गेट पर गोलियां चलाईं. पुलिस के मुताबिक हमलावर भारी शरीर वाला था और उसने भी काले कपड़े और मास्क पहन रखा था.

भारतीय फिल्मों से कनेक्शन

थिएटर के CEO जेफ नॉल ने कहा, 'किसी ने सिर्फ इसलिए थिएटर जलाने की कोशिश की क्योंकि हम साउथ एशियन फिल्में दिखा रहे थे. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा समुदाय सुरक्षित महसूस करे और हम दर्शकों के लिए फिल्मों का अनुभव जारी रखेंगे.'

हालांकि हालात को देखते हुए थिएटर ने एहतियातन दो भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग रोक दी है. थिएटर का कहना है कि वे दबाव में झुकना नहीं चाहते, लेकिन दर्शकों और स्टाफ की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है. हैल्टन पुलिस ने दोनों हमलों को टार्गेटेड बताया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

