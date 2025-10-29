Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सम्पूर्ण निर्माण कार्य अब पूरी तरह से समाप्त. वहीं, भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता सकारात्मक रही और लद्दाख क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर सहमति बनी. इन खबरों के अलावा, कनाडा में भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.



राम मंदिर का काम पूरा, शिखर पर कलश और ध्वजदंड स्थापित... अब PM मोदी फहराएंगे 'सूर्य ध्वज'

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सम्पूर्ण निर्माण कार्य अब समाप्त हो चुका है. ट्रस्ट महासचिव चम्पत राय ने बताया कि मंदिर के सभी मुख्य निर्माण व श्रद्धालुओं की सुविधाओं का कार्य पूरा हो गया है. शिखर पर कलश व ध्वजदण्ड स्थापित हो चुके हैं. जल्द ही 22 फीट ऊँचा ‘सूर्य ध्वज’ फहराया जाएगा, जिसके ध्वजारोहण में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे.

भारत-चीन बॉर्डर से आई गुड न्यूज... लद्दाख पर पड़ोसी देश ने कह दी ये बात



भारत-चीन सीमा मुद्दे पर बातचीत हुई है. चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर हुई वार्ता सकारात्मक रही. यह वार्ता विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण पर केंद्रित थी. आजतक के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन ने पश्चिमी सीमा खंड पर सक्रिय व गहन संवाद किया है, जिससे शांति और स्थिरता बनी रहेगी.

कनाडा में भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह की गोली मारकर हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

कनाडा के एबॉट्सफ़ोर्ड में भारत के पंजाब के राजगढ़ गांव के मूल निवासी कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना से उनके पैतृक गांव में शोक की लहर है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की ज़िम्मेदारी ली है, दावा किया कि साहसी नशे के कारोबार से जुड़ा था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला एयर फोर्स स्टेशन से आज भरेंगी राफेल फाइटर जेट में उड़ान



29 अक्तूबर 2025 को हरियाणा के अम्बाला एयर फ़ोर्स स्टेशन पर इतिहास रचा जाएगा. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफ़ेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी. यह उनकी राष्ट्रपति पद की एक और बड़ी उपलब्धि होगी, जो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं को दर्शाएगी. द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं, जिन्होंने यह सर्वोच्च पद संभाला है.

पाकिस्तान का जासूस होने के शक में आरोपी गिरफ्तार, विदेशी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स से भी था संपर्क

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी नेटवर्क का पर्दाफ़ाश करते हुए झारखंड निवासी आदिल हुसैनी को गिरफ़्तार किया है. वह सीमापुरी में रहकर पाकिस्तान के लिए संवेदनशील सूचनाएं साझा करता था और फर्ज़ी पासपोर्ट रैकेट चलाता था. पुलिस ने उसके पास से एक असली और दो जाली पासपोर्ट बरामद किए हैं, उसके विदेशी संपर्कों की जांच जारी है.

3I/ATLAS धूमकेतु क्या है... क्या इसकी पृथ्वी से टक्कर होगी, दूसरे गैलेक्सी से हमारे सौर मंडल में कैसे आया?

अरबों साल पहले किसी दूर तारे की दुनिया से आया धूमकेतु 3I/ATLAS अब हमारे सूर्य की ओर बढ़ रहा है. यह सौरमंडल के बाहर से आई तीसरी वस्तु है. वैज्ञानिकों ने इसमें चमकते निकल की भाप पाई है, जो ठंडे अंतरिक्ष में असंभव मानी जाती है. आजतक के अनुसार, यह धूमकेतु 29 अक्तूबर 2025 को सूर्य के पास से गुज़रेगा, लेकिन पृथ्वी से इसकी कोई टक्कर नहीं होगी.

अब भारत में बनेंगे रूसी यात्री विमान SJ-100, HAL और UAC के बीच उत्पादन का समझौता



भारत की हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ़्ट कॉर्पोरेशन (PJSC-UAC) ने SJ-100 यात्री विमान को भारत में बनाने के लिए समझौता किया है. यह समझौता ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत सिविल एविएशन सेक्टर में नया अध्याय खोलेगा. यह MoU 27 अक्तूबर को मॉस्को में साइन हुआ, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

जापान की प्रधानमंत्री ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार 2026 के लिए किया नामांकित



जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है. टोक्यो में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान ताकाइची ने ट्रंप को इसकी जानकारी दी. आजतक के अनुसार, दोनों नेताओं ने अमेरिका-जापान गठबंधन को ‘Golden Age’ घोषित करने वाले दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर भी किए.

यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, मिर्जापुर के कमिश्नर समेत कई IAS अधिकारियों के तबादले



उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. कई जिलों के डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर नए पदों का कार्यभार सौंपा. मिर्जापुर के कमिश्नर आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया है. वहीं राजेश कुमार को मिर्जापुर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है.

बिना हैंडल पकड़े 1714 मीटर बाइक चलाई, भारतीय सेना के जवान का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज



उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के बिजरौल गांव के सुमित तोमर ने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. भारतीय सेना में नायक पद पर तैनात सुमित ने चेन्नई एक्सप्रेस-वे पर बिना हैंडल पकड़े बाइक को 1714 मीटर तक दौड़ाया. उन्होंने स्वीडन के राइडर का 918 मीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. सुमित तोमर को अब इस उपलब्धि का आधिकारिक प्रमाणपत्र मिला है.

