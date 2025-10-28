यूपी में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, मिर्जापुर के कमिश्नर समेत कई IAS अधिकारियों के तबादले

उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है. कई जिलों के डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले कर नए पदों पर नियुक्तियां की गई हैं.
मिर्जापुर के कमिश्नर आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी का तबादला कर उन्हें सचिव, सचिवालय सामान्य प्रशासन बनाया गया है. वहीं राजेश कुमार को मिर्जापुर का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल
कौशांबी और बलरामपुर जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदला गया है. कौशांबी के डीएम मधुसूदन हुल्गी को विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया है. वहीं बस्ती के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता को एमडी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, मेरठ बनाया गया है.
आईएएस कृतिका ज्योत्सना को जिलाधिकारी बस्ती नियुक्त किया गया है. हाथरस के डीएम राहुल पांडे को विशेष सचिव, राज्य कर विभाग बनाया गया है.
इसके अलावा वाराणसी से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव किए गए हैं. आईएएस प्रखर सिंह को वाराणसी का मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) नियुक्त किया गया है. आईएएस हिमांशु नागपाल को नगर आयुक्त वाराणसी और आईएएस पूर्ण वोहरा को वाराणसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है.
आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी का तबादला
आईएएस वंदिता श्रीवास्तव को सीडीओ कुशीनगर और आईएएस धनलक्ष्मी को डीजी मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन तबादलों के साथ शासन ने प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने का संकेत दिया है.