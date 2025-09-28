Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कर्नाटक के मंगलुरु के बहुचर्चित धर्मस्थल कांड में शनिवार देर शाम एक हैरतअंगेज मोड़ सामने आया. इस मामले का शिकायतकर्ता चिन्नैया अदालत में पूरी तरह पलट गया. भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा कि उनके बेटे शतक नहीं बल्कि देश का जीतना जरूरी है. तमिलनाडु पुलिस ने टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ के पीछे साजिश के आरोपों को खारिज कर​ दिया है. पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीताांजलि अंगमो ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. इंडसइंड बैंक अकाउंटिंग लैप्स मामले की जांच में 2000 करोड़ की हेरफेर का खुलासा हुआ है.

1. धर्मस्थल कांड में नया मोड़... कोर्ट में पलट गया गवाह, आखिर किसके इशारे पर रची गई रेप-मर्डर की कहानी?

कर्नाटक के मंगलुरु के बहुचर्चित धर्मस्थल कांड में शनिवार देर शाम एक हैरतअंगेज मोड़ सामने आया. इस मामले का शिकायतकर्ता चिन्नैया अदालत में पूरी तरह पलट गया. उसने बेलथांगडी स्थित अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज कराए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने झूठे आरोप लगाए थे. बलात्कार, हत्या और शव दफनाने जैसी कहानियां उसने गढ़ी थीं.

2. 'शतक नहीं, जीत जरूरी...', भारत-पाक‍िस्तान के फाइनल पर अभ‍िषेक शर्मा के पिता का ये बयान छू लेगा दिल



भारत और पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप फाइनल मुकाबले को लेकर टीम इंडिया के विस्फोटक बैटर अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा कि उनके बेटे के शतक से जरूरी देश का जीतना है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार फाइनल मुकाबले में एकदूसरे से भिड़ेंगे. भारत आठ बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है, वहीं पाकिस्तान दो बार इस टूर्नामेंट का विजेता रहा है. फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

3. ‘पथराव का आरोप बेबुनियाद...', पुलिस ने खारिज किए विजय की पार्टी के दावे, कहा- हमारी बात मानते तो भगदड़ न होती

तमिलनाडु पुलिस ने टीवीके चीफ विजय की करूर रैली में मची भगदड़ के पीछे साजिश के आरोपों को खारिज कर​ दिया है. राज्य पुलिस ने कहा कि तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेतृत्व ने करूर रैली में आधिकारिक दिशानिर्देशों की अवहेलना की, जिसमें शनिवार को भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई थी. पुलिस ने कहा कि विजय की पार्टी ने जगह कम होने के बावजूद भारी भीड़ इकट्ठा की.तमिलनाडु पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) डेविडसन देवसिरवथम ने तमिलगा वेत्री कझगम के इस दावे का खंडन किया कि पथराव के कारण भगदड़ मची थी, और स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी.

4. पाकिस्तान लिंक को नकारा, सुरक्षाबलों पर हिंसा भड़काने का आरोप... सोनम वांगचुक की पत्नी ने पति की गिरफ्तारी पर क्या कहा

पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीताांजलि अंगमो ने उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने "पाकिस्तान लिंक" और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वांगचुक हमेशा से सबसे "गांधीवादी तरीके" से आंदोलन कर रहे हैं. अंगमो ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया. उनका कहना है कि वांगचुक ने कभी भी हिंसा के लिए उकसाया नहीं, बल्कि आंदोलन को शांति और अहिंसक तरीकों से आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ने की वजह सीआरपीएफ की कार्रवाई रही.

5. इंडसइंड बैंक में 2000 करोड़ का घोटाला! टॉप मैनेजमेंट ने माना– अकाउंट बुक्स में किया गया हेरफेर

इंडसइंड बैंक अकाउंटिंग लैप्स मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बैंक के उस समय के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों ने अकाउंटिंग बुक्स में एडजस्टमेंट किए जाने की बात स्वीकार की है. यह मामला लगभग 2000 करोड़ रुपये के गड़बड़ी से जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, पिछले सप्ताह ईओडब्ल्यू ने बैंक के पूर्व सीएफओ गोबिंद जैन, पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना और पूर्व सीईओ सुमंत कथपालिया के बयान दर्ज किए. खुराना को बाद में फिर से समन भेजा गया. जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि खुराना की भूमिका बेहद अहम है, क्योंकि वे उन बदलावों और एडजस्टमेंट से वाकिफ थे जो बैंक की बुक्स में कथित तौर पर किए गए थे.



