Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 19 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पर्थ वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया. (Photo: AFP/Getty Images)
आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 19 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से रविवार का दिन काफी अहम रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट मैच के पहले वनडे में भारत को हरा दिया. बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई है. अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. परिणीती चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर खुशियों ने दस्तक दी है. बिहार जा रही ट्रेन पर कानपुर में पथराव.

IND vs AUS: भारत को जीत नहीं दिला सकी 'ROKO' की वापसी… ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में हराया, कंगारू कप्तान मार्श चमके

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर (रविवार) को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सात विकेट से जीत हासिल की थी. मुकाबले में भारत ने निर्धारित 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बनाए. हालांकि डीएलएस नियम के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रनों का टारगेट मिला. ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को 21.1 ओवरों में ही हासिल कर लिया.

'टिकट बंटवारे में पप्पू यादव खेल कर रहे', बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक की बातचीत का ऑडियो वायरल!

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर भीतरी कलह खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के अंदर मचे असंतोष के बीच अब एक वायरल ऑडियो क्लिप ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस ऑडियो में कथित तौर पर पूर्णिया जिले की कस्बा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक अफाक आलम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के बीच बातचीत सुनाई दे रही है.

'अबकी बार, डिप्टी सीएम बाहर...', ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के बहाने अखिलेश का योगी सरकार पर तंज

अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा. अखिलेश का इशारा उस सरकारी विज्ञापन की ओर था जो दीपोत्सव को लेकर प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ. इस विज्ञापन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तो हैं, लेकिन दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम या तस्वीरें नहीं दी गईं. विज्ञापन में केवल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नाम शामिल हैं.

गुड न्यूज! परिणीति चोपड़ा बनीं मां, बेटे को दिया जन्म, खुशी से झूमे पिता राघव चड्ढा

बधाई हो! परिणीती चोपड़ा और राघव चड्ढा के घर खुशियों ने दस्तक दी है. एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया है. ये गुड न्यूज कपल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर दी. पूरे परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल है. हाल ही में परिणीति अस्पताल में एडमिट हुई थीं. दिवाली के शुभ मौके पर चड्ढा और चोपड़ा खानदान में किलकारी गूंजी है. इस गुड न्यूज ने सभी को इमोशनल कर दिया है. परिणीति बेटे की मां बनी हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर राघव ने लिखा कि नजर ना लगने वाली इमोजी के साथ इस गुड न्यूज को फैंस के साथ बांटा है.

बिहार जा रही ट्रेन पर कानपुर में पथराव... शीशे टूटे, यात्रियों में मचा हड़कंप, एक्शन में रेलवे पुलिस

त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच कानपुर में एक बड़ी घटना सामने आई है. यहां अहमदाबाद से दरभंगा जा रही फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन पर पथराव कर दिया गया. इससे यात्रियों में दहशत फैल गई. घटना उस समय हुई, जब ट्रेन कानपुर के भीमसेन स्टेशन के आउटर सिग्नल पर रुकी हुई थी. अचानक कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे इंजन का शीशा टूट गया. ट्रेन के चालक को इंजन की विंडो बंद करनी पड़ी.

---- समाप्त ----
