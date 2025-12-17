Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 17 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: पीएम नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया मिला. वहीं, फुटबॉलर लियोनेल मेसी में वनतारा भ्रमण के दौरान मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया. इन खबरों के अलावा, मणिपुर के तोरबुंग में जातीय हिंसा भड़कने से पुनर्वासित परिवारों के बीच दहशत फैल गई. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा, अब तक 28 देशों से मिले उच्च नागरिक सम्मान



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने और एक वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया. सम्मान समारोह अदीस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ.

वनतारा में अनंत अंबानी के मेहमान बने मेसी ने की शिव पूजा और महाआरती, बाघ संग खिचाई तस्वीर



लियोनेल मेसी का भारतीय संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा खास अंदाज़ देखने को मिला है. उन्होंने अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया. इस दौरान मेसी ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. उन्होंने अम्बे माता पूजा, गणेश पूजा और शिव अभिषेक में हिस्सा लिया और विश्व शांति व एकता की कामना की.

मणिपुर में फिर तनाव, तोरबुंग में लौटे विस्थापितों पर हमला, सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलाबारी से दहशत



मणिपुर के चुराचंदपुर और बिश्नुपुर जिलों की सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार रात को भारी गोलीबारी हुई, जिससे जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में एक बार फिर तनाव पैदा हो गया. सरकार ने हाल ही में कुछ विस्थापित व्यक्तियों को तोरबुंग के उनके मूल गांवों में वापस बसाया था. इस हिंसा से पुनर्वासित परिवारों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फिर टला लंदन कोर्ट का फैसला, मार्च 2026 में होगी अगली सुनवाई

पीएनबी से जुड़े करीब 2 अरब डॉलर के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में फिर देरी हुई है. लंदन हाई कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दोबारा खोलने की उसकी अर्जी पर सुनवाई मार्च 2026 तक टाल दी. कोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रत्यर्पण रोकने का उसका गोपनीय कानूनी रास्ता अगस्त में विफल हो गया.

UP: खाद की कालाबाजारी पर सख्त योगी सरकार, नकली खाद बेचने वालों पर लगेगा एनएसए



यूपी में खाद की कालाबाजारी और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान को किसी भी तरह की परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा.

ट्रंप ने वीजा और एंट्री नियमों को किया सख्त, अब सात और देशों के नागरिकों की US में एंट्री पर लगाया बैन



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक घोषणापत्र पर साइन कर सात और देशों के नागरिकों के लिए यूएस में प्रवेश प्रतिबंधों का विस्तार किया, जिनमें बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया शामिल हैं. ट्रंप प्रशासन ने यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, कमजोर जांच प्रणाली और वीजा ओवरस्टे को ध्यान में रखते हुए उठाया है.

न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री... लोकसभा में पेश SHANTI बिल में क्या-क्या है?



सरकार ने लोकसभा में SHANTI बिल 2025 पेश किया. इस विधेयक के जरिए भारत के नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खुलेगा. अगर संसद के दोनों सदनों से यह विधेयक पास हो जाता है, तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को खत्म कर दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया दौरे पर इन 8 मुद्दों पर भी बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया दौरे पर हैं. उन्होंने इथोपिया के PM अबी अहमद अली से मुलाकात के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिले समर्थन के लिए आभार जताया. दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई. इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, विकासात्मक सहयोग, व्यापार और निवेश समेत 8 मुद्दों पर सहमति बनी.

डॉलर के सामने रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर, 91 के पार फिसला… क्या अब महंगाई फिर बढ़ेगी?



भारतीय रुपया 16 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले 91.02 रुपये तक फिसल गया. ये अब तक का सबसे निचला स्तर है. विदेशी निवेशकों के भारतीय शेयर बाजार से पैसे निकालने की वजह से रुपये पर भारी दबाव पड़ा है. रुपये की कमजोरी का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है. आयात महंगे हो जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल-डीजल हो या फिर विदेश घूमने का खर्च.

हरियाणा में 1.38 करोड़ किसानों की बनेगी Farm ID, आधार OTP से होगा रजिस्ट्रेशन



हरियाणा में 1.38 करोड़ किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण किया जाएगा. यह रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड आधारित OTP प्रमाणीकरण प्रक्रिया के जरिए होगा, जिससे प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक Farm ID बनाई जाएगी. ताकि किसानों की सटीक और पारदर्शी डिजिटल पहचान सुनिश्चित की जा सके. राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं.



