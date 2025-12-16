वनतारा में अनंत अंबानी के मेहमान बने मेसी ने की शिव पूजा और महाआरती, बाघ संग खिचाई तस्वीर

दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी का भारतीय संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ा एक खास अंदाज़ उस वक्त देखने को मिला, जब उन्होंने अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा का दौरा किया. इस दौरान खेल, करुणा, परंपरा और प्रकृति का एक अनोखा संगम देखने को मिला.

वनतारा, जो वन्यजीवों के रेस्क्यू, पुनर्वास और संरक्षण के लिए समर्पित है, वहां मेसी का स्वागत भारतीय परंपराओं के अनुसार किया गया. सनातन धर्म की उस परंपरा के तहत, जिसमें प्रकृति और सभी जीवों के प्रति सम्मान को सर्वोपरि माना जाता है, मेसी ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया.

उन्होंने अम्बे माता पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा और शिव अभिषेक में हिस्सा लिया और विश्व शांति व एकता की कामना की.इस मौके पर इंटर मियामी के उनके साथी खिलाड़ी लुईस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल भी उनके साथ मौजूद रहे.

तीनों खिलाड़ियों का स्वागत पारंपरिक लोक संगीत, फूलों की वर्षा और भव्य आरती के साथ किया गया. इस आत्मीय स्वागत ने मेसी को खासा प्रभावित किया. इसके बाद मेसी ने वनतारा के विशाल संरक्षण परिसर का भ्रमण किया.

उन्होंने बिग कैट केयर सेंटर में शेर, तेंदुए और बाघों को बेहद करीब से देखा, जहां प्राकृतिक माहौल में इन जानवरों की देखभाल की जा रही है. कई बाघ मेसी उत्सुक होकर उनके करीब आते दिखे.

इसके अलावा उन्होंने हर्बिवोर केयर सेंटर, रेप्टाइल केयर सेंटर और मल्टी-स्पेशलिटी वाइल्डलाइफ हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जहां उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और वैज्ञानिक तरीकों से जानवरों का इलाज किया जाता है. फिर उन्होंने ओकापी, गैंडे, जिराफ और हाथियों को खाना खिलाया.

वनतारा के फोस्टर केयर सेंटर में मेसी ने अनाथ और कमजोर वन्यजीवों के पुनर्वास की कहानियां सुनीं. इसी दौरान अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने एक शेर के शावक का नाम “लियोनेल” रखा, जो मेसी के सम्मान में एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक क्षण बन गया.

इस दौरे का सबसे खास पल तब आया, जब मेसी ने एलीफेंट केयर सेंटर में बचाए गए हाथी के बच्चे ‘मणिकलाल’ के साथ फुटबॉल खेला. यह दृश्य दर्शाता है कि खेल की भाषा सीमाओं से परे होती है. इस पल ने वहां मौजूद सभी लोगों का दिल जीत लिया.

अपने अनुभव साझा करते हुए मेसी ने कहा कि वनतारा में जानवरों के लिए किया जा रहा काम बेहद सुंदर और प्रेरणादायक है. उन्होंने दोबारा आने और इस मिशन का समर्थन करने की इच्छा भी जताई.

मेसी ने स्पेनिश में जवाब देते हुए कहा, "वनतारा जो काम कर रहा है वह सचमुच बहुत सुंदर है. जानवरों के लिए किया जाने वाला काम, उनकी देखभाल, जिस तरह से उन्हें बचाया जाता है और उनकी देखरेख की जाती है, यह वास्तव में प्रभावशाली है. हमने बहुत अच्छा समय बिताया... यह एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा. हम इस सार्थक कार्य को प्रेरित करने और समर्थन देने के लिए निश्चित रूप से फिर से आएंगे."

