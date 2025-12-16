scorecardresearch
 
पीएम मोदी को मिला इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान, दौरे पर इन 8 मुद्दों पर भी बनी सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अदीस अबाबा में अपने इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शामिल हुए. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर समर्थन के लिए इथियोपिया का आभार जताते हुए आतंकवाद के खिलाफ उसके सहयोग को अहम बताया.

प्रधानमंत्री मोदी अपने इथियोपियाई समकक्ष अबी अहमद अली के साथ. (Photo: X/@narendramodi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान' से सम्मानित किया है. उन्हें इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने यह सम्मान दिया. पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है. विश्व की अति-प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है. मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं. यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया.'

पीएम मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि आज जब पूरे विश्व की नजर ग्लोबल साउथ पर है, ऐसे में इथियोपिया की स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मगौरव की चिरकालीन परंपरा हम सभी के लिए सशक्त प्रेरणा है. भविष्य उन्हीं साझेदारियों का होता है जो दूरदृष्टि और भरोसे पर आधारित हों. हम इथियोपिया के साथ मिलकर ऐसे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो बदलती वैश्विक चुनौतियों का समाधान भी करे और नई संभावनाओं का निर्माण भी करे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिले समर्थन के लिए आभार जताया. प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर इथियोपिया द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मिले समर्थन का भारत दिल से सम्मान करता है. इस दौरान दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, विकासात्मक सहयोग, व्यापार, निवेश समेत 8 मुद्दों पर सहमति बनी.  

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का समर्थन हमें मजबूती देता है. हम इथियोपिया के साथ इस साझा सोच और सहयोग की सराहना करते हैं.' उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई. इस दौरान इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा समय में एक आधुनिक और दूरदर्शी साझेदारी को आकार देने की जरूरत है, जो संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग पर आधारित हो.

उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया के रिश्ते समानता और ‘साउथ-साउथ सॉलिडेरिटी’ की भावना से प्रेरित हैं. अबी अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी की उस सोच की सराहना की, जिसमें अफ्रीका की प्राथमिकताओं को साझेदारी के केंद्र में रखा गया है. उन्होंने कहा, 'हम आपकी इस निरंतर सोच की सराहना करते हैं कि अफ्रीका की प्राथमिकताओं को ही इस साझेदारी का नेतृत्व करना चाहिए. अफ्रीका के लिए यह सम्मानजनक और गरिमापूर्ण संदेश बेहद महत्वपूर्ण है.'

उन्होंने भारत से आग्रह किया कि वह इसी तरह अफ्रीका के हितों की आवाज अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहे. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच पर विस्तृत चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने की आवश्यकता पर सहमति जताई. भारत और इथियोपिया के प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट किया कि आपसी सम्मान, समानता और सहयोग के आधार पर यह साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी.

