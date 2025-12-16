scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण लगभग 228 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं. वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ प्रमुख सैन्य सहयोग समझौते को संघीय कानून का दर्जा दिया.

कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स कैंसिल. (File Photo: ITG)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण लगभग 228 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं. वहीं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ प्रमुख सैन्य सहयोग समझौते को संघीय कानून का दर्जा दिया. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का कहर... 228 फ्लाइट्स हो गईं रद्द, 5 के रूट डायवर्ट, इंडिगो की आई एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के कारण उड़ान संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा. लगभग 228 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कई फ्लाइट्स का रूट डायवर्ट किया गया है. 

भारत-रूस सैन्य सहयोग को मिली मंजूरी, पुतिन ने RELOS समझौते पर किए हस्ताक्षर, आवाजाही और लॉजिस्टिक्स होगी आसान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ प्रमुख सैन्य सहयोग समझौते को संघीय कानून का दर्जा दिया. इस समझौते को इस महीने की शुरुआत में रूसी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी.

Stock Market Fall: विदेशी बाजारों में कोहराम... जापान से कोरिया तक लाल-लाल, सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम
 
जापान, हांगकांग से लेकर साउथ कोरिया तक तमाम Asian Market Crash हो गए और इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला. मंगलवार को बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी दोनों इंडेक्स तेज गिरावट के साथ खुले.

IND vs SA: बीमारी के चलते अक्षर पटेल बाकी दो T20 मैच से बाहर, इस खिलाड़ी को मिली जगह

अक्षर पटेल बीमारी के कारण भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के शेष दो मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. अक्षर ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 में हिस्सा नहीं लिया था और BCCI बोर्ड ने सोमवार को पुष्टि की कि वह सीरीज के आगे किसी भी मैच में नहीं खेलेंगे.

जॉर्डन के साथ भारत के हुए 5 समझौते, आज इथियोपिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी

भारत और जॉर्डन ने सोमवार को आतंकवाद विरोधी उपायों, गाजा सहित क्षेत्रीय घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की. अम्मान में प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय की वार्ता के बाद पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए.

मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया की हत्या, सेल्फी के बहाने फायरिंग, बंबीहा गैंग ने ली जिम्मेदारी

पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में सोमवार को एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सनसनी फैल गई. मोटरसाइकिल पर आए 2 से 3 हमलावरों ने फायरिंग कर कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया को निशाना बनाया.

अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से मिलीं CM रेखा गुप्ता, लगे AQI…AQI के नारे!

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी से अरुण जेटली स्टेडियम में मिलीं. इस दौरान CM रेखा के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई. उनके स्टेडियम में पहुंचते ही लोग 'रेखा गुप्ता हाय हाय...' और AQI...AQI जैसे नारे लगाने लगे. 

MGNREGA पर घमासान! आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पेश करेंगे 'वीबी जी रामजी' बिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे. उनका वहां भव्य स्वागत किया गया. यह दौरा भारत-जॉर्डन संबंधों के लिए अहम है, क्योंकि 37 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पूर्ण द्विपक्षीय दौरे पर आया है. 

घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर भिड़ीं 8 बसें और 3 कारें, 4 यात्रियों की मौत... 25 घायल

मथुरा में मंगलवार रात यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा जा रही 8 बसें और 3 कारें घने कोहरे के कारण टकरा गईं. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहनों में आग लग गई. हादसे में 4 यात्रियों की मृत्यु हो गई और लगभग 25 घायल हुए. 

श्रीलंका के वर्ल्ड चैम्पियन कप्तान अर्जुन रणतुंगा की बढ़ीं मुश्किलें... करोड़ों के तेल घोटाले में सामने आया नाम, गिरफ्तारी की तैयारी

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने सोमवार को अदालत को बताया कि पूर्व क्रिकेटर और पूर्व मंत्री अर्जुन रणतुंगा को जल्द गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा. 

