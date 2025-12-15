मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया पर फायरिंग, सेल्फी के बहाने नजदीक पहुंचे बदमाश

पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में चल रहे एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे कबड्डी प्लेयर-कम-प्रमोटर राणा बलाचौरिया पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में राणा को चेहरे पर करीब से तीन से चार गोलियां लगीं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात सोमवार को उस समय हुई, जब टूर्नामेंट अपने चरम पर था. दर्शकों की भारी भीड़ मैदान में मौजूद थी. अचानक गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस घटना में राणा बलाचौरिया की हालत गंभीर है. उनको इलाज के लिए मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे. वो वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगालने और हमलावरों की पहचान में जुटी है. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमलावर राणा बलाचौरिया के पास सेल्फी लेने के बहाने पहुंचे थे.

Advertisement

उनके इशारे पर जैसे ही राणा रुके, उन्होंने अचानक गोलियां चला दीं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुरुआत में लोगों को लगा कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं. हमलावरों ने दर्शकों में दहशत फैलाने के लिए हवा में भी गोलियां चलाईं. बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट में शाम के मैचों के दौरान इनाम वितरण के लिए एक मशहूर पंजाबी सिंगर के आने की भी उम्मीद थी, जिस वजह से मैदान में भारी भीड़ जुटी हुई थी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. राणा का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है.

---- समाप्त ----