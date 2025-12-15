scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मोहाली में कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया पर फायरिंग, सेल्फी के बहाने नजदीक पहुंचे बदमाश

मोहाली में चल रहे एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब मैदान में मौजूद कबड्डी प्लेयर राणा बलाचौरिया पर गोलियां चला दी गईं. खचाखच भरे स्टेडियम में अचानक गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई. हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए.

Advertisement
X
पटाखा समझी गई आवाज निकली गोलियां, सोहाना टूर्नामेंट में मची दहशत. (Photo: Representational)
पटाखा समझी गई आवाज निकली गोलियां, सोहाना टूर्नामेंट में मची दहशत. (Photo: Representational)

पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में चल रहे एक प्राइवेट कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई. टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे कबड्डी प्लेयर-कम-प्रमोटर राणा बलाचौरिया पर अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में राणा को चेहरे पर करीब से तीन से चार गोलियां लगीं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए.

पुलिस के मुताबिक, यह वारदात सोमवार को उस समय हुई, जब टूर्नामेंट अपने चरम पर था. दर्शकों की भारी भीड़ मैदान में मौजूद थी. अचानक गोलियों की आवाज सुनते ही पूरे मैदान में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस घटना में राणा बलाचौरिया की हालत गंभीर है. उनको इलाज के लिए मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर 2 से 3 की संख्या में थे. वो वारदात को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गए. पुलिस इलाके के CCTV फुटेज खंगालने और हमलावरों की पहचान में जुटी है. चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि हमलावर राणा बलाचौरिया के पास सेल्फी लेने के बहाने पहुंचे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

A massive clash erupted during the District Council and Block Committee elections
जिला परिषद चुनाव के दौरान फरीदकोट में हिंसा, BJP उम्मीदवार के भाई पर हमला, CCTV में कैद वारदात 
bomb threat E mail Shamshabad Airport
जालंधर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, छात्रों को सुरक्षित निकाला गया बाहर 
Invisible Epidemic
धुंध, धुआं और खतरे में धड़कन... क्या दिल्ली-NCR अदृश्य महामारी की चपेट में है? 
Dense Fog Alert
UP समेत इन राज्यों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए जारी किया अलर्ट 
लुधियाना में महिला हत्याकांड में पुलिस का खुलासा. (Photo: Screengrab)
होटल में शरीरिक संबंध फिर शादी को लेकर लड़ाई, महिला ने काटा प्राइवेट पार्ट तो बॉयफ्रेंड ने कर दी हत्या 
Advertisement

उनके इशारे पर जैसे ही राणा रुके, उन्होंने अचानक गोलियां चला दीं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शुरुआत में लोगों को लगा कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं. हमलावरों ने दर्शकों में दहशत फैलाने के लिए हवा में भी गोलियां चलाईं. बताया जा रहा है कि टूर्नामेंट में शाम के मैचों के दौरान इनाम वितरण के लिए एक मशहूर पंजाबी सिंगर के आने की भी उम्मीद थी, जिस वजह से मैदान में भारी भीड़ जुटी हुई थी.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. हमलावरों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं. राणा का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement