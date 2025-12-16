Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 16 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली. वहीं, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्डन म्यूजियम ले गए. इन खबरों के अलावा, कैमरन ग्रीन आईपीएल ऑक्शन 2026 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने. पढ़ें मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

सोनिया गांधी और राहुल को बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड केस में ED चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार

नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि बिना विधिवत FIR के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन प्रक्रिया वैध नहीं मानी जा सकती. इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अहम कानूनी जीत माना जा रहा है.

क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद गाड़ी चलाकर PM मोदी को ले गए म्यूजियम, जॉर्डन से आई दिलचस्प तस्वीर



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान एक खास नजारा देखने को मिला. जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूजियम लेकर गए. यह कार्यक्रम मंगलवार को अम्मान में हुआ. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि म्यूजियम दौरा पीएम मोदी के आधिकारिक कार्यक्रम का अहम हिस्सा था.

ग्रीन ने गर्दा उड़ा दिया... ₹25.20 करोड़ के साथ बन गए IPL के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी



इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मंगलवार को अबू धाबी में आयोजित मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर पैसों की बारिश हुई. ग्रीन को तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा. ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. ग्रीन ने अपने हमवतन मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

Gold-Silver Price Today: मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट, यहां देखें लेटेस्ट रेट



सोने और चांदी के दाम में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई. IBJA के मुताबिक 15 दिसंबर को 22 कैरेट सोना ₹122056 प्रति 10 ग्राम था, जो आज घटकर ₹121037 रह गया. चांदी भी सस्ती हुई है. 999 शुद्धता वाली चांदी के दाम में 1446 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई है. सोना-चांदी की गिरावट के चलते ग्राहकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है.

गले में तुलसी माला, पत्नी अनुष्का के साथ हाथ जोड़े प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे किंग कोहली, VIDEO

विराट कोहली एक बार फिर अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे. दोनों ने वहां संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान विराट कोहली काफी शांत और प्रसन्न नजर आए, जबकि अनुष्का शर्मा भावुक दिखीं. यह मुलाकात भजन मार्ग के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किए गए वीडियो के जरिए सामने आई.

बंगाल: खेल मंत्री Aroop Biswas ने दिया इस्तीफा, मेसी इवेंट पर विवाद के बीच सीएम ममता को लिखा पत्र



13 दिसंबर को सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी GOAT इंडिया टूर 2025 के तहत पश्चिम बंगाल पहुंचे थे. कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में भारी अव्यवस्था देखने को मिली. इसके बाद बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया. खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया.

दिल्ली में परसों से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, बढ़ते प्रदूषण पर मंत्री सिरसा ने मांगी माफी



दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सख्त कदम उठाया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 18 दिसंबर से जिन वाहनों के पास वैध PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा. इस नियम की निगरानी कैमरों के जरिए की जाएगी.

30 लाख से 14.20 करोड़ तक… CSK को मिला जडेजा का वारिस? अमेठी के प्रशांत वीर ने IPL ऑक्शन में मचाया तहलका



IPL ऑक्शन में स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम पुकारते ही 30 लाख की बेस प्राइस वाली बोली 14.2 करोड़ तक पहुंच गई. इसके साथ ही IPL में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया, जो पहले आवेश खान के नाम था. अनकैप्ड कार्तिक शर्मा को भी 14.2 करोड़ मिले, उनका बेस प्राइस भी 30 लाख था. यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से दर्ज किया जाएगा.

नीतीश कैबिनेट से नितिन नबीन का इस्तीफा, BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने संगठन की कमान संभाली



बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है. इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास मंत्री थे. पार्टी नेताओं ने उनके संगठनात्मक कौशल की सराहना की.

सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, शीर्ष नक्सल कमांडर दामोदर गिरफ्तार, सिर पर था ₹50 लाख का इनाम



छत्तीसगढ़ के सुकमा में सक्रिय नक्सलियों के नेटवर्क को उस समय बड़ा झटका लगा, जब तेलंगाना पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सल संगठन के एक शीर्ष नेता दामोदर को गिरफ्तार कर लिया. दामोदर को संगठन के भीतर एक प्रभावशाली और रणनीतिक भूमिका निभाने वाला नेता माना जाता है. उसके सिर पर ₹50 लाख से अधिक का इनाम घोषित था. दामोदर मुलुगु जिले का रहने वाला है.



