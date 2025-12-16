scorecardresearch
 
30 लाख से 14.20 करोड़ तक… CSK को मिला जडेजा का उत्तराधिकारी? अमेठी के प्रशांत वीर ने IPL ऑक्शन में मचाया तहलका

प्रशांत वीर यूपी UP T20 लीग के जरिए सुर्खियों में आए थे. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में 7 मैच खेलकर 112 रन बनाए और 9 विकेट झटके. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें ट्रायल्स के लिए बुलाया था, जिसके बाद ही उनके इस टीम में जाने के कयास लग रहे थे. ऑक्शन में सीएसके ने उनपर भरोसा दिखाया.

प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने बड़ी रकम में अपनी टीम से जोड़ा है. (Photo: instagram/@prashant_ritik12
आईपीएल ऑक्शन में जैसे ही 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर का नाम पुकारा गया, किसी को अंदाजा नहीं था कि 30 लाख की बेस प्राइस वाली यह बोली कुछ ही मिनटों में 14.2 करोड़ तक पहुंच जाएगी. इस बोली के साथ ही आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट गया.

अब तक यह रिकॉर्ड आवेश खान के नाम था, जिन्हें 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था. 20 साल के प्रशांत वीर ने इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया.मजे की बात है कि कुछ ही मिनट बाद एक और अनकैप्ड कार्तिक शर्मा को भी 14.20 करोड़ रुपये मिल गए, उनका भी बेस प्राइस 30 लाख रु. था. यानी यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से जाना जाएगा.

शुरुआत में LSG और MI ने आक्रामक अंदाज़ में पैडल उठाए. MI के बाहर होते ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मोर्चा संभाला और कीमत तेजी से 4.2 करोड़ तक पहुंच गई. तभी सवाल गूंजने लगा- क्या CSK को रवींद्र जडेजा का परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल गया है?

लेकिन असली जंग अब शुरू हुई. RR ने 4.4 करोड़ से एंट्री ली और बोली को 6 करोड़ तक खींच ले गया. CSK पीछे हटने को तैयार नहीं थाृ 6.6 करोड़ की बोली लगाई. तभी SRH मैदान में उतरा और आंकड़ा 6.8 करोड़ से सीधे 14 करोड़ तक पहुंचा दिया. माहौल गरमा चुका था, मगर CSK की रणनीति साफ थी- प्रशांत वीर हर हाल में चाहिए. अंततः चेन्नई ने 14.20 करोड़ की निर्णायक बोली लगाकर इस उभरते सितारे को अपने नाम कर लिया.

UP T20 लीग में नोएडा सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए पहचान बनाने वाले प्रशांत वीर ने इस साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और फ्रेंचाइजीज-दोनों को प्रभावित किया. यही वजह रही कि CSK ने उन्हें पहले ही ट्रायल्स में करीब से परखा था, क्योंकि फ्रेंचाइजी लंबे समय से रवींद्र जडेजा के दीर्घकालिक उत्तराधिकारी की तलाश में थी.

पिछले कुछ हफ्तों ने प्रशांत वीर के करियर की रफ्तार को और तेज कर दिया है. मुंबई और कोलकाता के बीच लगातार सफर करते हुए उन्होंने महज 7 दिनों में 6 मुकाबले खेले- जिसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और उत्तर प्रदेश अंडर-23 मैच शामिल हैं. इस दौरान उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से 112 रन ठोके और 6.76 की किफायती इकॉनमी से 9 विकेट झटककर यह साफ कर दिया कि उनमें बड़े मंच के लिए जरूरी दम-खम मौजूद है.

अब सवाल सिर्फ एक है- क्या CSK ने भविष्य का जडेजा खोज लिया है?

