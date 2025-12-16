scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद गाड़ी चलाकर PM मोदी को ले गए म्यूजियम, जॉर्डन से आई दिलचस्प तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के दौरान एक खास पल देखने को मिला, जब क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय खुद गाड़ी चलाकर उन्हें जॉर्डन म्यूजियम ले गए. इस यात्रा में ऊर्जा, डिजिटल तकनीक और जल प्रबंधन सहित कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए.

Advertisement
X
PM मोदी जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान जाएंगे. (Photo- X/@narendramodi)
PM मोदी जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान जाएंगे. (Photo- X/@narendramodi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक जॉर्डन दौरे के दौरान जॉर्डन क्राउन प्रिंस का एक खास अंदाज सामने आया, जब वह कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूज़ियम लेकर गए. यह दौरा मंगलवार को अम्मान में प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा था. क्राउन प्रिंस अल हुसैन, जो मोहम्मद साहब के 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे.

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, जॉर्डन म्यूजियम का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव था. विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने विशेष ब्रीफिंग में बताया था कि क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी म्यूजियम का दौरा करेंगे.

यह भी पढ़ें: जॉर्डन के साथ भारत के हुए 5 समझौते, आज इथियोपिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी

सम्बंधित ख़बरें

nitin nabin amit shah
आज भाजपा के पास है रियल हाई कमांड, नेतृत्‍व आगे ला रहा है 'गली बॉयज' 
पीएम मोदी की यात्रा से पहले जानें इथियोपिया क्यों है खास, साल में 13 महीने और समय 7 साल पीछे! 
Mgnrega vs vbg ramg congress and bjp fight
मनरेगा vs 'वीबी जी रामजी'... नए रोजगार कानून पर बीजेपी-कांग्रेस में छिड़ी जंग! 
दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ अपने एकजुट रुख को दोहराया.(Photo: X/@narendramodi)
जॉर्डन के साथ भारत के हुए 5 समझौते, आज इथियोपिया के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी 
Vladimir Putin
भारत-रूस सैन्य सहयोग को मिली मंजूरी, पुतिन ने RELOS समझौते पर किए हस्ताक्षर 

उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क से जुड़े कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है.

पीएम मोदी ने जॉर्डन में बिजनेस फोरम को संबोधित किया

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत–जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया, जहां दोनों देशों के प्रमुख कारोबारी नेता मौजूद रहे. इस मंच का उद्देश्य भारत और जॉर्डन के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना था.

Advertisement

यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जॉर्डन दौरे के नतीजे भारत–जॉर्डन संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम हैं. उन्होंने कहा कि रेन्वेबल एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक हुए समझौते दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की गहराई को दर्शाते हैं.

यह भी पढ़ें: पेट्रा, मृत सागर और मंगल का रेगिस्तान...नए साल पर घूमने के लिए जॉर्डन की 5 जगहें

जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान जाएंगे पीएम मोदी

अम्मान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने किया, जबकि बाद में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ अल हुसैनिया पैलेस में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया और फिर ओमान के दौरे पर जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement