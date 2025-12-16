क्राउन प्रिंस अल हुसैन खुद गाड़ी चलाकर PM मोदी को ले गए म्यूजियम, जॉर्डन से आई दिलचस्प तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक जॉर्डन दौरे के दौरान जॉर्डन क्राउन प्रिंस का एक खास अंदाज सामने आया, जब वह कार चलाकर पीएम मोदी को जॉर्डन म्यूज़ियम लेकर गए. यह दौरा मंगलवार को अम्मान में प्रधानमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा था. क्राउन प्रिंस अल हुसैन, जो मोहम्मद साहब के 42वीं पीढ़ी के वंशज माने जाते हैं, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे.

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, जॉर्डन म्यूजियम का दौरा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का एक अहम पड़ाव था. विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने विशेष ब्रीफिंग में बताया था कि क्राउन प्रिंस के साथ पीएम मोदी म्यूजियम का दौरा करेंगे.

उन्होंने यह भी बताया कि इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, डिजिटल तकनीक, जल प्रबंधन, संस्कृति और लोगों के आपसी संपर्क से जुड़े कई समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है.

في الطريق إلى متحف الأردن برفقة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني pic.twitter.com/Kj5I2xuBFG — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025

पीएम मोदी ने जॉर्डन में बिजनेस फोरम को संबोधित किया

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भारत–जॉर्डन बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया, जहां दोनों देशों के प्रमुख कारोबारी नेता मौजूद रहे. इस मंच का उद्देश्य भारत और जॉर्डन के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना था.

यात्रा के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जॉर्डन दौरे के नतीजे भारत–जॉर्डन संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम हैं. उन्होंने कहा कि रेन्वेबल एनर्जी से लेकर डिजिटल इनोवेशन तक हुए समझौते दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी की गहराई को दर्शाते हैं.

जॉर्डन के बाद इथियोपिया और ओमान जाएंगे पीएम मोदी

अम्मान पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने किया, जबकि बाद में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ अल हुसैनिया पैलेस में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया और फिर ओमान के दौरे पर जाएंगे.

