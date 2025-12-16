scorecardresearch
 
बंगाल: खेल मंत्री Aroop Biswas ने दिया इस्तीफा, मेसी इवेंट पर विवाद के बीच सीएम ममता को लिखा पत्र

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेस्सी का GOAT टूर के दौरान मची अव्यवस्था के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया. उनका कहना है कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जा सके, इसलिए वह अपना पद छोड़ रहे हैं.

मेसी के इवेंट में हंगामा बना टीएमसी के लिए सियासी सिरदर्द (Photo: PTI)
Bengal Sports Minister TMC leader Aroop Biswas resigns: 13 दिसंबर को दुनिया के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी GOAT इंडिया टूर 2025 के दौरान पश्चिम बंगाल आए हुए थे. इस दिन उनका कार्यक्रम राजधानी कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित हुआ. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था देखी गई. जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है.

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया है. मुख्यमंत्री ममता ने भी उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. उन्होंने एक हैंड रिटेन नोट में मुख्यमंत्री ममता को बताया कि वह अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं ताकि मामले की जांच पूरी निष्पक्षता से की जा सके.

सूत्रों के अनुसार, एक दिन पहले यानि सोमवार को गंगासागर मेले की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेसी इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था-हंगामा को लेकर अधिकारियों के साथ-साथ नेताओं को फटकार लगाई.

मुख्यमंत्री ममता ने खेल मंत्री अरूप से सीधा सवाल किया कि क्या वह मामले की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं. अगर वह जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो उन्हें पद से हट जाना चाहिए. 

वहीं, मुख्यमंत्री ममता ने डीजीपी राजीव कुमार से नाराजगी ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस तरह से राज्य की छवि ख़राब होती है. 

messi event
Messi इवेंट के बाद TMC सरकार बैकफुट पर (Photo: PTI)

क्या है पूरा मामला?

शनिवार को लियोनेल मेसी का भारत दौरा कोलकाता से शुरू हुआ. हजारों दर्शक, जिन्होंने 15 हजार रुपये तक के टिकट खरीदे थे, स्टेडियम पहुंचे थे. लेकिन मेसी केवल करीब 20 मिनट के लिए ही मैदान में नजर आए. 

इसके बाद दर्शकों में नाराजगी फैल गई. आरोप लगे कि मेसी चारों ओर से नेताओं और प्रभावशाली लोगों से घिरे रहे, जिससे आम टिकटधारकों को उन्हें देखने का मौका ही नहीं मिला.

messi event
फैंस ने विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन के परिसर में तोड़फोड़ की थी (Photo: PTI)

निराश और गुस्साए दर्शकों ने स्टेडियम में बोतलें फेंकी, कुर्सियां तोड़ीं और जमकर हंगामा किया. इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे सरकार और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को काफी आलोचना झेलनी पड़ी. बीजेपी ने भी इसे लेकर टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला. 

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने खेल मंत्री के इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरूप बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता मेसी इवेंट को 2026 के विधानसभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, इसके उलट ही गया. उनका मिशन बैक्फाइर कर गया. 

---- समाप्त ----
