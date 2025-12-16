सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, शीर्ष नक्सल कमांडर दामोदर गिरफ्तार, सिर पर था ₹50 लाख का इनाम

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सक्रिय नक्सलियों के नेटवर्क को उस समय बड़ा झटका लगा, जब तेलंगाना पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सल संगठन के एक शीर्ष नेता को गिरफ्तार कर लिया. तेलंगाना पुलिस ने माओवादी पार्टी के शीर्ष नेता और तेलंगाना राज्य सचिव बड़े चुक्का राव उर्फ दामोदर को गिरफ्तार किया है. दामोदर को संगठन के भीतर एक प्रभावशाली और रणनीतिक भूमिका निभाने वाला नेता माना जाता है. उसके सिर पर ₹50 लाख से अधिक का इनाम घोषित था.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दामोदर मुलुगु जिले का रहने वाला है और नक्सल गतिविधियों को संचालित करने में उसकी अहम भूमिका रही है. उसे उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह आदिलाबाद से किसी सुरक्षित ठिकाने की ओर जा रहा था. खुफिया जानकारी के आधार पर की गई इस कार्रवाई को नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. सूत्रों ने बताया कि दामोदर के साथ कुल 15 नक्सलियों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 9 महिला और 7 पुरुष कैडर शामिल हैं.

इन सभी को सिरपुर कागजनगर पुलिस ने पकड़ा. प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि ये नक्सली हाल के दिनों में क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और नई गतिविधियों की योजना बना रहे थे. सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि दामोदर की गिरफ्तारी से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इलाकों में नक्सली गतिविधियों को काबू करने में कड़ी सफलता मिलेगी. दामोदर लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा बलों की रडार पर था और उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.

छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और यहां से कई ऑपरेशन चलते हैं. पुलिस की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे एंटी-नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा है. हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कई बड़े एंटी-नक्सल ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें कई शीर्ष नक्सली मारे गए या आत्मसमर्पण कर दिया. हाल ही में कुख्यात नक्सल कमांडर हिडमा भी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था. बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान किया है.



