scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gold-Silver Price Today: मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट, यहां देखें लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: आज 16 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम सस्ते हुए हैं. मंगलवार को 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) की कीमत में 1100 रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है. आइए जानते हैं आज का गोल्ड-सिल्वर रेट?

Advertisement
X
आज सोना-चांदी के भाव सस्ते हुए हैं. (Photo: AP)
आज सोना-चांदी के भाव सस्ते हुए हैं. (Photo: AP)

आज मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 15 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹122056 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह गिरावट के साथ ₹121037 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी भी सस्ती हुई है.

Gold-Silver Price (16 December 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

मंगलवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में  1 हजार 446 रुपये की गिरावट आई है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Price
चांदी के भाव में भारी गिरावट, करीब 3000 रुपये सस्ती, सोने की बढ़ी कीमत 
In last one month, although returns were negative across the category, DSP Silver ETF FoF – Direct Plan, Kotak Silver ETF FoF – Direct Plan, and Tata Silver ETF outperformed their peers.
चांदी का गदर जारी... खुलते ही 3000 रुपये उछली, जानिए New Gold Rate 
Silver
Silver Crash: ₹9000 सस्ती हुई चांदी, 2 लाख के पार पहुंचकर अचानक धड़ाम 
Gold Silver Price Crash
चांदी पहली बार 2 लाख के पार... सोने ने भी रचा इतिहास, जानिए अब आगे क्‍या 
सोने की कीमत 1 लाख 30 हजार के पार, चांदी के भाव में भी उछाल, यहां चेक करें रेट 
  शुद्धता सोमवार शाम का रेट मंगलवार
सुबह का रेट		 कितना सस्ता या महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 133249 132136 ₹1,113 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 132715 131607 ₹1,108 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 122056 121037 ₹1,019 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 99937 99102 ₹835 सस्ता
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 77951 77300 ₹651 सस्ता
चांदी (प्रति 1 किलो) 999  193417 191971 ₹1,446 सस्ती

सोमवार को सोना-चांदी का भाव

IBJA रेट ( 15 दिसंबर 2025)

सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹133442 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹133249 प्रति 10 ग्राम

सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹192222 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹193417 प्रति किलो

Advertisement

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL Auction 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement