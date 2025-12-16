Gold-Silver Price Today: मंगलवार को सोना-चांदी के दामों में आई गिरावट, यहां देखें लेटेस्ट रेट

आज मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को सोना-चांदी के दाम में गिरावट आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 15 दिसंबर 2025 को 22 कैरेट (916 शुद्धता) सोने का भाव ₹122056 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह गिरावट के साथ ₹121037 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. आज चांदी भी सस्ती हुई है.
Gold-Silver Price (16 December 2025) सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
मंगलवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के भाव में 1 हजार 446 रुपये की गिरावट आई है.
|शुद्धता
|सोमवार शाम का रेट
|मंगलवार
सुबह का रेट
|कितना सस्ता या महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|133249
|132136
|₹1,113 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|132715
|131607
|₹1,108 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|122056
|121037
|₹1,019 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|99937
|99102
|₹835 सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|77951
|77300
|₹651 सस्ता
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|193417
|191971
|₹1,446 सस्ती
सोमवार को सोना-चांदी का भाव
IBJA रेट ( 15 दिसंबर 2025)
सोमवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹133442 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹133249 प्रति 10 ग्राम
सोमवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹192222 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹193417 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए दाम देश में सर्वमान्य हैं लेकिन इनकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ-साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी रेट टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं.