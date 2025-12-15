scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुआ है. वहीं,अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर के H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने से सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल भारत में फंस गए हैं.

Advertisement
X
दिल्ली में कोहरे ने हवाई यात्राओं पर डाला असर (Photo: PTI)
दिल्ली में कोहरे ने हवाई यात्राओं पर डाला असर (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुआ है. वहीं,अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर के H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने से सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल भारत में फंस गए हैं. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली में घने कोहरे और खतरनाक AQI से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुआ है.  इंडिगो ने यात्रियों से गुजारिश किया है कि वे वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी फ्लाइट स्टेटस का अपडेट लेते रहें. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी को धुंध की एक मोटी परत ने घेर लिया है. अक्षरधाम इलाके से सामने आए विजुअल्स में घनी धुंध दिखाई दी.

सम्बंधित ख़बरें

एक क्लिक में पढ़ें 15 दिसंबर, सोमवार की अहम खबरें 
नितिन नबीन को पीएम मोदी की बधाई (Photo: PTI/ X NitinNabin)
पढ़ें 14 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Delhi air pollution
पढ़ें 14 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 14 दिसंबर, रविवार की अहम खबरें 
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है (Photo- PTI)
पढ़ें 13 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

H-1B इंटरव्यू टलने से सैकड़ों इंडियन प्रोफेशनल फंसे, सोशल मीडिया पर भारतीय ने दिखाई एकजुटता

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर के H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने से सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल भारत में फंस गए हैं. नए इंटरव्यू स्लॉट अब मार्च–अप्रैल 2026 या उससे भी आगे के लिए शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिससे कई लोगों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है. इस बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं.

Advertisement

IND vs SA 3rd T20I Highlights: भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 2-1 से बनाई बढ़त

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला गया. इस मैच में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की और 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका की पारी 117 के स्कोर पर सिमट गई. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर इस टोटल को चेज कर लिया.  

यूक्रेन-रूस युद्ध खत्म करने की नई कोशिश, जेलेंस्की ने NATO में शामिल होने की जिद छोड़ी, बर्लिन में सुरक्षा गारंटी पर बातचीत शुरू

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जर्मनी के बर्लिन में रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए नई वार्ता शुरू की है,  जिसमें अमेरिका और यूरोपीय साझेदार भी शामिल हैं. इस मौके पर यूक्रेन ने पश्चिमी सुरक्षा की गारंटियों के बदले नाटो में शामिल होने की अपनी महत्वाकांक्षा को फिलहाल स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की है.

बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर भारतीय राजदूत को तलब किया, प्रत्यर्पण की मांग दोहराई

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 'भड़काऊ' बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. बांग्लादेश ने आरोप लगाया है कि वे भारतीय धरती से अपने समर्थकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही हैं. शेख हसीना पिछले साल अगस्त में सत्ता से बेदखल होकर भारत आ गई थीं.

Advertisement

स्क्वॉश वर्ल्ड कपः हॉन्ग कॉन्ग को हराकर भारत ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप, अनाहत सिंह चमके

भारतीय स्क्वॉश टीम ने चेन्नई में हॉन्ग कॉन्ग को हराकर स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया. यह भारत का पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप खिताब है. इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 संस्करण में कांस्य पदक रहा था. इस खिताब को जीतने में अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई है.

बिहार में जमीन का रिकॉर्ड ढूंढना होगा आसान, ऑनलाइन अपलोड होंगे दस्तावेज

बिहार में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा राज्यभर के 5 करोड़ 59 लाख से अधिक पुराने निबंधित दस्तावेजों को तेजी से डिजिटाइज किया जा रहा है. इस पहल के पूरा होने के बाद आम लोग अपने जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे. पहले चरण में वर्ष 1990 से 1995 के बीच निबंधित हुए दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड किया जा रहा है.

जापान, हांगकांग से कोरिया तक कोहराम, खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी भी धड़ाम, इन शेयरों में बड़ी गिरावट
 
विदेशी शेयर बाजारों में कोहराम (Stock Market Crash) मचा हुआ है, जापान का Nikkei हो, हांगकांग का Hang Seng हो या फिर साउथ कोरिया का Kospi इंडेक्स तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं.
 

Advertisement

सिडनी शूटिंग: वीकेंड मनाने निकले थे आतंकी बाप-बेटे... मां को बताया- फिशिंग करने जा रहा हूं, पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया सामने
 
ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में फायरिंग करने वाली आतंकी रिश्ते में बाप- बेटे थे. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है. ये दोनों आतंकी घर से वीकेंड मनाने के बहाने निकले थे. 24 साल का नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में राजमिस्त्री का काम करता था.

पत्नी की मौत से परेशान पति ने पांच बच्चों के साथ लगाई फांसी, 'भगवान' ने बचा ली 2 की जान
 
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपने पांच बच्चों के साथ फांसी लगाने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इस घटना में पिता और उसकी तीन बेटियों की मौत हो गई, जबकि दो बेटे बच गए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement