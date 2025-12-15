scorecardresearch
 
सिडनी शूटिंग: वीकेंड मनाने निकले थे आतंकी बाप-बेटे... मां को बताया- फिशिंग करने जा रहा हूं, पाकिस्तानी कनेक्शन भी आया सामने

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच में फायरिंग करने वाली आतंकी रिश्ते में बाप- बेटे थे. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के अनुसार इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है. ये दोनों आतंकी घर से वीकेंड मनाने के बहाने निकले थे. 24 साल का नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में राजमिस्त्री का काम करता था.

दोनों आतंकी रिश्ते में बाप-बेटे लगते हैं. (Photo: Video grab)
ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर अंधाधुंध फायरिंग कर 16 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान हो गई है. ये दोनों ही बाप बेटे हैं. सिडनी के बॉन्डी बीच यहूदी धर्म के लोगों का त्योहार हनुक्का सेलिबरेशन के दौरान 50 साल के साजिद अकरम और 24 साल के उसके बेटे नवीद अकरम ने वहशियों की तरह समुद्री तट पर फेस्टिवल मना रहे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी. 

इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी सीबीएस के अनुसार नवीद अकरम पाकिस्तानी नागरिक है. 

न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मैल लैन्योन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 50 साल के आतंकी को पुलिस ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई, और 24 साल का आतंकी नवीद हॉस्पिटल में भर्ती है. ये दोनों ही रिश्ते में बाप बेटे लगते हैं. आतंकी नवीद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से ड्राइविंग लाइसेंस भी है. इस हमले में अबतक 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 जख्मी हैं.

वीकेंड पर मछली मारने जा रहा हूं

आतंकी हमले में शामिल आंतकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वे दक्षिणी समुद्री तट पर मछली मारने के लिए जा रहे हैं. इसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया. 

आतंकी नवीद के बैकग्राउंड का पता चलते ही पुलिस ने सिडनी के पश्चिम में बोनीरिग में पुलिस ने उसके घर को घेर लिया, इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नवीद की मां वेरेना (Verena) ने बताया कि उसका बेटा,  जो एक बेरोजगार राजमिस्त्री था, उसने रविवार सुबह परिवार से आखिरी बार बात की थी.  उसने बताया कि वह वीकेंड पर अपने पिता के साथ जर्विस बे गया था. 

साजिद के पास 6 लाइसेंसी हथियार बरामद

लैन्योन ने बताया कि जांचकर्ताओं ने घटनास्थल से संदिग्ध के छह लाइसेंसी हथियार बरामद किए हैं. उन्होंने आगे कहा कि साजिद के पास करीब दस साल से बंदूक का लाइसेंस था. पुलिस ने बताया कि संदिग्धों में से एक की गाड़ी में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) और ISIS का झंडा भी मिला है. 

पुलिस का कहना है कि पिछले रात बॉन्डी बीच पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस द्वारा मारे गए 50 वर्षीय शूटर के पास मनोरंजन के लिए शिकार करने का गन लाइसेंस था.

NSW पुलिस कमिश्नर मैल लैन्योन ने कहा कि साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था, और राज्य के कानून के तहत उसे फायर आर्म्स लाइसेंस रखने का अधिकार था.

आतंकी नवीद और उसका बाप आतंकी साजिद (Photo:X/@visegrad24)

लैन्योन ने कहा, "हम इस हमले के पीछे के मकसद की जांच करेंगे और मुझे लगता है कि यह जांच का एक अहम हिस्सा है."

रविवार को सिडनी के बॉन्डी बीच पर 1,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे. प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि बंदूकधारी "हनुक्का के पहले दिन जानबूझकर यहूदी समुदाय को निशाना बना रहे थे."

राजमिस्त्री का काम करता था नाविद, दो महीने पहले गई थी नौकरी

ऑस्ट्रेलिया के अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने आतंकी नवीद की मां वेरेना से बात की है. उन्होंने कहा, "उसने रविवार को मुझे फोन किया और कहा, मां मैं अभी तैरने गया था, मैंने स्कूबा डाइविंग भी की, हम अभी खाना खाने जा रहे हैं, और फिर आज सुबह हम घर पर ही रहेंगे क्योंकि बहुत गर्मी है."

वेरेना ने कहा कि उसके बेटे के पास कोई हथियार नहीं है. और वो न तो बाहर जाता है, न ही दोस्तों से मिलता है. वह न तो शराब पीता है और न ही सिगरेट. वेरेना के अनुसार उसका बेटा ऐसी-वैसी जगहों पर भी नहीं जाता है. उसे बस अपने काम से मतलब है. 

अकरम को करीब दो महीने पहले ईंट लगाने की नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि जिस कंपनी में वह काम करता था, वह दिवालिया हो गई थी. 

सोशल नहीं था नवीद

वेरेना ने बताया कि कैब्रामेटा हाई स्कूल में हाई स्कूल के दिनों में उसके कई दोस्त थे, लेकिन वह ज़्यादा सोशल नहीं था.

अकरम को 2022 की एक सोशल मीडिया पोस्ट में टैग किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि उसने अल-मुराद इंस्टीट्यूट में कुरान की पढ़ाई पूरी कर ली है. यह इंस्टीट्यूट हेकेनबर्ग पश्चिमी सिडनी में अरबी और कुरान की पढ़ाई कराता है. इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है. 

इस हमले में मरने वालों की उम्र 10 साल से 87 साल के बीच है. NSW के स्वास्थ्य मंत्री रयान पार्क ने पुष्टि की कि सबसे कम उम्र के बच्चे की मृत्यु सिडनी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल में हुई. आतंकी अकरम की मां हाउसवाइफ हैं. अकरम अपने आतंकी बाप, 22 साल की छोटी बहन और 20 साल के भाई के साथ रहता था. यह तीन बेडरूम वाली प्रॉपर्टी 2024 में खरीदी गई थी. ये परिवार पहले कैब्रामेटा में रहता था.

