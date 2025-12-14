IND vs SA 3rd T20I Live: भारत ने जीता टॉस, साउथ अफ्रीका को दिया बल्लेबाजी का न्योता, बुमराह-अक्षर प्लेइंग 11 से बाहर

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टी20 मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. पहला मैच भारत ने जीता था. जबकि दूसरे मैच में मेहमान टीम ने बाजी मारी थी. ऐसे में सीरीज के लिहाज से ये मैच काफी अहम है.

और पढ़ें

साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग कर रही है. इस मुकाबले की लाइव अपडेट जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

भारत की प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हुए

इस मैच के लिए भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग इलेवन से छुट्टी हुई है. जबकि उनकी जगह हर्षित राणा और कुलदीप यादव को मौका दिया गया है. कप्तान सूर्या ने बताया कि अक्षर पटेल बीमार हैं, जबकि बुमराह निजी कारणों से अपने घर लौट गए हैं. वो बाकी मैचौं के लिए उपलब्ध रहेंगे.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नोर्किया, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन.

Advertisement



गिल-सूर्या पर रहेगी नजर

इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजर भारतीय कप्तान और उपकप्तान पर रहेगी. गिल और सूर्या दोनों का ही टी20 में प्रदर्शन लंबे समय से अच्छा नहीं रहा है. दोनों के बल्ले से इस साल फिफ्टी नहीं आई है. इस सीरीज में सबसे ज्यादा दबाव में शुभमन गिल होंगे. क्योंकि अगर वो इस मैच में भी फ्लॉप रहे तो प्लेइंग इलेवन से उनकी छुट्टी हो सकती है.

---- समाप्त ----