जापान, हांगकांग से कोरिया तक कोहराम, खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी भी धड़ाम, इन शेयरों में बड़ी गिरावट

Stock Market में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एशियाई शेयर बाजारों में मचे कोहराम का साफ असर देखने को मिला है. बीएसई का सेंसेक्स और एनएसई का निफ्टी दोनों इंडेक्स तेज गिरावट के साथ ओपन हुए.

एशियाई बाजारों में तेज गिरावट का दिखा भारतीय शेयर बाजार पर असर (File Photo: ITG)
विदेशी शेयर बाजारों में कोहराम (Stock Market Crash) मचा हुआ है, जापान का Nikkei हो, हांगकांग का Hang Seng हो या फिर साउथ कोरिया का Kospi इंडेक्स तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन एशियाई बाजारों में मची इस भगदड़ का असर भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) पर भी देखने को मिल रहा है. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स फिसलकर रेड जोन में ओपन हुए. बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 28 शेयर गिरावट के साथ लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं.  

सेंसेक्स-निफ्टी की खराब शुरुआत
सोमवार को शेयर मार्केट कारोबार शुरू होने पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 85,267 की तुलना में तेजी से फिसलते हुए 84,891.75 पर खुला. तो वहीं निफ्टी का हाल भी Sensex के जैसा ही नजर आया. एनएसई का ये इंडेक्स बीते शुक्रवार को 26,046.95 पर क्लोज हुआ था, लेकिन सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ये तेज गिरावट लेकर 25,930.05 पर खुला. 

खबर लिखे जाने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 390 अंक की गिरावट लेकर 84,860 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 145 अंक टूटकर 25,910 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया. 

अमेरिकी मार्केट में भी गिरावट 
न सिर्फ एशियाई बाजार, बल्कि अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Markets) में भी गिरावट देखने को मिली. बीते कारोबारी दिन जहां डाउ फ्यूचर्स 115 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ, तो वहीं Dow Jones 245 अंक की गिरावट लेकर 48,479.04 के लेवल पर बंद हुआ. इसके अलावा S&P Index भी 1.06 फीसदी या 73.11 अंक फिसलकर 6,848.89 पर क्लोज हुआ था. 

एशियाई बाजारों में खुलते ही बुरा हाल
बात Asian Stock Markets की करें, तो जापान से लेकर कोरिया तक में हड़कंप मचा हुआ है. Japan Nikkei Index सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही 1.50 फीसदी या 745 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर 50,092.10 पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा हांगकांग का Hang Seng 235 अंकों की गिरावट के साथ 25,741 पर कारोबार करता हुआ नजर आया. 

अन्य एशियाई बाजारों की बात करें, तो साउथ कोरिया का Kospi Index 1.61 फीसदी या 68 अंक फिसलकर 4,099 पर ट्रेड करता नजर आया. इससे पहले खुलने के साथ ही ये 2 फीसदी से ज्यादा फिसल गया था. ऑस्ट्रेलिया में S&P/ASX 200 इंडेक्स करीब 0.66% गिर गया.

इन 10 शेयरों में सबसे तेज गिरावट 
Share Market में शुरुआती कारोबार के दौरान जिन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई, उनमें टॉप-10 में लार्जकैप कैटेगरी से M&M Share (1.60%), Bharti Airtel Share (1.10%), Trent Share (1.05%) फिसलकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल NIACL Share (2.40%), Endurance Share (2.35%), Aegisvopak Share (2%) की गिरावट में नजर आए. स्मॉलकैप कैटेगरी पर नजर डालें, तो SHK Share (7%), Kotic Share (5%), VLS Finance Share (4.80%) और Rama Steel Share (4.70%) की गिरावट में था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

