बांग्लादेश ने शेख हसीना के बयानों पर भारतीय राजदूत को तलब किया, प्रत्यर्पण की मांग दोहराई

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भड़काऊ बयानों पर गंभीर चिंता व्यक्त की. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आरोप लगाया है कि वे (शेख हसीना) भारतीय धरती से अपने समर्थकों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसा रही हैं, जिसका उद्देश्य आगामी संसदीय चुनावों को बाधित करना है.



दरअसल, 78 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बेदखल होकर भारत भाग गई थीं. पिछले महीने एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी. बांग्लादेश लगातार उनकी और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल की शीघ्र प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है ताकि वे अदालत के फैसले का सामना कर सकें.

आतंकवादी एक्टिविटी उकसाने का आरोप

विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, 'विदेश मंत्रालय ने आज भारतीय उच्चायुक्त को तलब कर बांग्लादेश सरकार की गंभीर चिंता भारतीय सरकार तक पहुंचाई कि शेख हसीना को अपने समर्थकों को बांग्लादेश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और आगामी संसदीय चुनावों को विफल करने के लिए भड़काऊ बयान देने की अनुमति दी जा रही है.'

प्रत्यर्पण की मांग दोहराई



मंत्रालय ने भारत में रह रहे अवामी लीग के सदस्यों की बांग्लादेश-विरोधी गतिविधियों पर भी ध्यान आकर्षित किया, जिनमें चुनावों को बाधित करने के लिए आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाना और सहायता करना शामिल है. बांग्लादेश ने इन गतिविधियों को रोकने और संबंधित व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की मांग की.



इसके अलावा हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी पर हुए जानलेवा हमले के संदिग्धों को भारत भागने से रोकने और यदि वे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करें तो उनकी तत्काल गिरफ्तारी व प्रत्यर्पण में सहयोग की अपील की गई.

शांतिपूर्ण चुनाव की उम्मीद



इसके जवाब में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनावों की उम्मीद करता है और इस संबंध में हर संभव सहयोग देने को तैयार है.

अगले साल होंगे संसदीय चुनाव



बता दें कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में होने वाले हैं. शेख हसीना की अवामी लीग ने चुनाव आयोग के फैसले को अवैध बताकर इसका बहिष्कार किया है और तटस्थ अंतरिम सरकार की मांग की है. भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हसीना के निर्वासन के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालांकि, हाल के द्विपक्षीय बैठकों से सुधार के संकेत मिले हैं.

