scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

H-1B इंटरव्यू टलने से सैकड़ों इंडियन प्रोफेशनल फंसे, सोशल मीडिया पर भारतीय ने दिखाई एकजुटता

अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर के H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने से सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल भारत में फंस गए हैं. इस बीच रेडिट पर एक भावुक अपील वायरल हुई, जिसमें अमेरिका में रह रहे भारतीयों से इंटरव्यू स्लॉट न बुक करने की गुजारिश की गई. पोस्ट ने भारतीय समुदाय की एकजुटता और सहयोग की मिसाल पेश की है.

Advertisement
X
H1-B वीजा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नए नियम लागू किए हैं. (सांकेतिक तस्वीर)
H1-B वीजा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने नए नियम लागू किए हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

अमेरिका में काम कर रहे सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल्स इस वक्त गहरी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर में होने वाले H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने के बाद ये लोग भारत में ही फंस गए हैं. नए इंटरव्यू स्लॉट अब मार्च–अप्रैल 2026 या उससे भी आगे के लिए शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिससे कई लोगों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है.

इस बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं. ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. पोस्ट में अमेरिका में रह रहे भारतीयों से अपील की गई कि वे जनवरी-फरवरी के H-1B इंटरव्यू स्लॉट बुक न करें या यदि बुक कर चुके हैं तो उन्हें रद्द कर दें, ताकि भारत में फंसे लोग अपने काम पर लौट सकें.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के H1B वीजा बम का साइड इफेक्ट... भारत में NRI दूल्हों की घटी डिमांड, सता रहा ये डर

सम्बंधित ख़बरें

आवेदनकर्ता की ऑनलाइन पर्सनैलिटी इमिग्रेशन क्रेडेंशियल का काम करेगी. (Photo- Pixabay)
क्या है रेपुटेशन बॉर्डर और कैसे असर डालेगा अमेरिकी वीजा पर? 
US के नए वीजा नियम से भारतीयों में खौफ, सोशल मीडिया पोस्ट बन सकते हैं मुसीबत 
With suspect tied to Afghanistan, Trump plans major expansion of travel ban to 30 countries
खंगाली जाएगी लिंक्डइन प्रोफाइल, परिवार की होगी जांच... H-1B वीजा आवेदन पर बढ़ी सख्ती 
US Economist ने Chennai Consulate पर लगाए गंभीर आरोप 
H-1B वीजा के जरिए अमेरिका जाते हैं 71 फीसदी लोग
'अकेले चेन्नई को मिले 220,000 H-1B वीजा', US इकोनॉमिस्ट ने VISA फ्रॉड का लगाया आरोप 

पोस्ट में लिखा गया, "हम बेहद तनाव में हैं. हमारे परिवार तनाव में हैं. हमारे पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है." इस भावुक अपील ने प्रवासी भारतीय समुदाय के भीतर गहरी संवेदना और सहयोग की भावना जगा दी.

MAGA समर्थक H-1B वीजा व्यवस्था से खुश

जहां एक ओर MAGA समर्थक H-1B वीजा व्यवस्था पर कार्रवाई को लेकर खुशी जता रहे हैं और इसे अमेरिकी वर्कर्स के हित में बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय समुदाय ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश की है. रेडिट पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स आए, जिनमें कई लोगों ने अपने स्लॉट रद्द करने की पुष्टि की.

Advertisement

भारत में रुकने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका

एक शख्स ने लिखा, "इन इंटरैक्शन्स को देखकर अच्छा लगा, लोग सच में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं." वहीं एक ने कहा, "इस थ्रेड ने इंसानियत पर मेरा भरोसा लौटा दिया." कई यूज़र्स ने बताया कि लंबा समय भारत में रुकने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के बाहर से रिमोट वर्क की अनुमति नहीं देतीं.

यह भी पढ़ें: टाटा बनाएगा एयरबस का H125 हेलिकॉप्टर, नागरिक और मिलिट्री वर्जन कर्नाटक की फैक्ट्री में होगा तैयार

सोमवार सुबह तक इस पोस्ट पर 1,300 से ज्यादा अपवोट्स और 462 से अधिक कमेंट्स आ चुके थे. यह सिर्फ एक वीजा संकट की कहानी नहीं, बल्कि उस एकजुटता की भी तस्वीर है, जो मुश्किल वक्त में प्रवासी भारतीय समुदाय को एक-दूसरे के करीब ले आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement