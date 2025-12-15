H-1B इंटरव्यू टलने से सैकड़ों इंडियन प्रोफेशनल फंसे, सोशल मीडिया पर भारतीय ने दिखाई एकजुटता

अमेरिका में काम कर रहे सैकड़ों भारतीय प्रोफेशनल्स इस वक्त गहरी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं. अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा दिसंबर में होने वाले H-1B वीजा इंटरव्यू अचानक टाल दिए जाने के बाद ये लोग भारत में ही फंस गए हैं. नए इंटरव्यू स्लॉट अब मार्च–अप्रैल 2026 या उससे भी आगे के लिए शिफ्ट कर दिए गए हैं, जिससे कई लोगों की नौकरियों पर सीधा खतरा मंडरा रहा है.

इस बीच सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं. ये पोस्ट तेजी से वायरल हो गई. पोस्ट में अमेरिका में रह रहे भारतीयों से अपील की गई कि वे जनवरी-फरवरी के H-1B इंटरव्यू स्लॉट बुक न करें या यदि बुक कर चुके हैं तो उन्हें रद्द कर दें, ताकि भारत में फंसे लोग अपने काम पर लौट सकें.

पोस्ट में लिखा गया, "हम बेहद तनाव में हैं. हमारे परिवार तनाव में हैं. हमारे पास इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं है." इस भावुक अपील ने प्रवासी भारतीय समुदाय के भीतर गहरी संवेदना और सहयोग की भावना जगा दी.

MAGA समर्थक H-1B वीजा व्यवस्था से खुश

जहां एक ओर MAGA समर्थक H-1B वीजा व्यवस्था पर कार्रवाई को लेकर खुशी जता रहे हैं और इसे अमेरिकी वर्कर्स के हित में बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय समुदाय ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश की है. रेडिट पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स आए, जिनमें कई लोगों ने अपने स्लॉट रद्द करने की पुष्टि की.

भारत में रुकने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ने की आशंका

एक शख्स ने लिखा, "इन इंटरैक्शन्स को देखकर अच्छा लगा, लोग सच में एक-दूसरे की मदद कर रहे हैं." वहीं एक ने कहा, "इस थ्रेड ने इंसानियत पर मेरा भरोसा लौटा दिया." कई यूज़र्स ने बताया कि लंबा समय भारत में रुकने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां अमेरिका के बाहर से रिमोट वर्क की अनुमति नहीं देतीं.

सोमवार सुबह तक इस पोस्ट पर 1,300 से ज्यादा अपवोट्स और 462 से अधिक कमेंट्स आ चुके थे. यह सिर्फ एक वीजा संकट की कहानी नहीं, बल्कि उस एकजुटता की भी तस्वीर है, जो मुश्किल वक्त में प्रवासी भारतीय समुदाय को एक-दूसरे के करीब ले आती है.

