Aaj ka Rashifal 15 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों की योजनाएं सफल होगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 15 दिसंबर 2025, Horoscope Today: आय के नए स्रोत बन सकते हैं. शिक्षा, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता मिलेगी. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर भी बन सकते हैं.

मेष राशि : आज मेष राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में सकारात्मक संकेत हैं. साझेदारी से जुड़े मामलों में गति आएगी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे. पद और प्रभाव में वृद्धि संभव है. मित्रों और सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
शुभ नंबर: 2, 6, 9
शुभ रंग: मरून
आज का उपाय: महादेव शिवशंभू की पूजा करें, “ॐ नमः शिवाय” और “ॐ सों सोमाय नमः” का जाप करें.

वृष राशि : वृष राशि वालों के लिए आज मेहनत रंग लाने का दिन है. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा. सेवाक्षेत्र में काम करने वालों को पहचान मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और जोखिम लेने से बचें. धैर्य और निरंतरता से आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.
शुभ नंबर: 2, 6, 9
शुभ रंग: सिल्वर
आज का उपाय: शिव पूजन करें और नियमों का पालन करें.

मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों को मित्रों का सहयोग मिलेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. शिक्षा, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत प्रयासों में सफलता मिलेगी. घूमने-फिरने और मनोरंजन के अवसर भी बन सकते हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
शुभ नंबर: 2, 5, 6, 9
शुभ रंग: मूनस्टोन
आज का उपाय: शिव मंत्रों का जाप करें और आज्ञाकारिता बनाए रखें.

कर्क राशि : कर्क राशि वालों के लिए आज घर-परिवार का दिन है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. निजी मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा.
शुभ नंबर: 2, 6, 9
शुभ रंग: बेबी पिंक
आज का उपाय: उतावलेपन और जिद से बचें, शिव आराधना करें.

सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रियता रहेगी. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. भाई-बंधुओं से संबंध मजबूत होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे.
शुभ नंबर: 1, 2, 9
शुभ रंग: गहरा गुलाबी
आज का उपाय: सक्रिय रहें और शिव वंदना करें.

कन्या राशि : कन्या राशि वालों के घर में खुशियों का माहौल रहेगा. किसी शुभ आयोजन या उत्सव में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे.  परंपरागत कार्य आगे बढ़ेंगे.
शुभ नंबर: 2, 5, 6, 9
शुभ रंग: मूनलाइट
आज का उपाय: शिव पूजा करें और कामों में तेजी लाएं.

तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए आज रचनात्मकता और नवाचार का दिन है. करियर और व्यापार में सकारात्मक बदलाव आएंगे. सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा.
शुभ नंबर: 2, 6, 9
शुभ रंग: फिरोजी
आज का उपाय: कलात्मक कार्यों में समय दें और शिव मंत्र जपें.

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों को आज खर्च और निवेश में संतुलन बनाए रखना होगा. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें. विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े मामलों में अनुकूलता मिल सकती है.
शुभ नंबर: 6, 9
शुभ रंग: चमकीला लाल
आज का उपाय: सतर्क रहें और शिव उपासना करें.

धनु राशि : धनु राशि वालों के लिए करियर और कारोबार में लाभ के योग हैं. आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी. मित्रों और सहयोगियों की मदद से महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे.
शुभ नंबर: 2, 3, 6, 9
शुभ रंग: भगवा
आज का उपाय: सात्विक रहें और शिव मंत्रों का जाप करें.

मकर राशि : मकर राशि वालों के लिए प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. करियर में स्थिरता आएगी.
शुभ नंबर: 2, 6, 8, 9
शुभ रंग: गेंहुआ
आज का उपाय: सहकार बढ़ाएं और शिव वंदना करें.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा. योजनाएं सफल होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा. वरिष्ठों और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा. सकारात्मक माहौल बना रहेगा.
शुभ नंबर: 2, 6, 8, 9
शुभ रंग: एक्वा ब्लू
आज का उपाय: धर्मस्थल जाएं और शिव मंत्र जपें.

मीन राशि : मीन राशि वालों को आज सतर्क रहने की जरूरत है. साझेदारी और लेनदेन में जल्दबाजी न करें. स्वास्थ्य और खानपान का ध्यान रखें. सूझबूझ से काम लेने पर नुकसान से बचा जा सकता है.
शुभ नंबर  2, 3, 6, 9
शुभ रंग: स्वर्णिम
आज का उपाय: जरूरतमंदों की मदद करें और शिव आराधना करें.

---- समाप्त ----
