Career Rashifal 15 December 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वालों का कामकाज अच्छा रहेगा, वित्तीय लाभ बढ़ेगा

मेष- मिलकर कार्य करने की भावना बढ़ी रहेगी. योजनाओं को गति देंगे. सबको जोड़े रखने में सफल होंगे. उल्लेखनीय प्रयास संवारेंगे. प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे.

वृष- कार्यव्यवस्था को समझकर आगे बढ़ें. जिम्मेदारों को महत्व दें. व्यापार व्यवसाय सामान्य रहेगा. साथियों का समर्थन पाएं. पेशेवर कार्यों को गति देंगे. सतर्कता बनाए रखेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.

मिथुन- आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता दिखाएंगे. पेशेवर मामलों में बेहतर स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य पूरा कर लेने पर जोर होगा. कामकाजी मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित होंगे.

कर्क- सूझबूझ से काम निकालेंगे. प्रबंधन में पहल बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में तेजी आएगी. अधिकारीवर्ग से तालमेल बनाए रखेंगे. पेशेवरों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. धैर्य से आगे बढ़ें.

सिंह- वाणिज्यिक प्रयास बेहतर रहेंगे. कामकाजी मामले संवरेंगे. सहकारी कार्यों पर जोर देंगे. व्यापारियों का भरोसा जीतेंगे. कार्य प्रबंधन बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. व्यवसायिक यात्रा संभव है.

कन्या- आर्थिक प्रयास बढ़त पर बने रहें. पेशेवर विषयों में तेजी रहेगी. वित्तीय अवसरों को भुनाएंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. बड़प्पन का भाव रहेगा.

तुला- करियर व्यापार में उछाल बना रहेगा. पद प्रतिष्ठा और लाभ की प्राप्ति होगी. पेशेवरों का साथ सहयोग पाएंगे. लोकप्रियता बढ़ेगी, पहल पराक्रम दिखाएंगे. पेशेवरों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. उम्मीद के अनुरूप कामकाज रहेगा.

वृश्चिक- कार्य व्यापार में सजगता से काम लें. सहयोगियों से संवाद बनाए रहें. लोभ प्रलोभन व दिखावे में नहीं आएंगे. रुटीन परिणाम बनाए रहेंगे. विभिन्न कार्यों को समय पर पूरा करेंगे.

धनु- पेशेवर तैयारी से आगे बढ़ेंगे. अधिकतर मामलों में शुभ परिणाम बनेंगे. कामकाज संवार पर रहेगा. विविध व्यवसायिक कार्यों को गति देंगे. बहुमुखी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे. करियर संवार पर बना रहेगा.

मकर- कार्यक्षेत्र में प्रतिभा प्रदर्शन को संवारेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा. स्पष्टता से काम लेंगे. वरिष्ठों और समकक्षों का साथ पाएंगे. महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. पैतृक मामलों में शुभता बढ़ेगी. योग्यता प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप बना रहेगा.

कुंभ- वाणिज्यिक लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहे. संवार पर बना रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.

मीन- कारोबारी अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास करें. सहकार बनाए रखें. पेशेवरों पर दबाव बना रह सकता है. कारोबार को परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में निरंतरता रखें.

