स्क्वॉश वर्ल्ड कपः हॉन्ग कॉन्ग को हराकर भारत ने पहली बार जीता वर्ल्ड कप, अनाहत सिंह चमके

भारतीय स्क्वॉश टीम ने चेन्नई में हॉन्ग कॉन्ग को हराकर स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया. यह भारत का पहला वर्ल्ड कप खिताब है, जिसमें अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने अहम भूमिका निभाई.

भारत ने पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब (Photo: Social Media)
भारत ने पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप का खिताब (Photo: Social Media)

भारतीय स्क्वॉश टीम ने इतिहास रचते हुए स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने हॉन्ग कॉन्ग को हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती. 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने निर्णायक जीत दर्ज कर भारत की ऐतिहासिक सफलता पर अंतिम मुहर लगाई.

पहली बार भारत बना चैम्पियन

यह भारत का पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप खिताब है. इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2023 संस्करण में कांस्य पदक रहा था. दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया, जो उसकी शानदार लय और दबदबे को दर्शाता है.

ऐसे रहा भारतीय टीम का प्रदर्शन

ग्रुप चरण में भारत ने स्विट्जरलैंड और ब्राज़ील को 4-0 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका और सेमीफाइनल में दो बार की चैंपियन मिस्र को 3-0 से मात देकर भारत ने फाइनल में जगह बनाई.

फाइनल मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई. महिला सिंगल्स में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 37 ली का यी को 3-1 से हराया. इसके बाद पुरुष सिंगल्स में भारत के शीर्ष रैंक खिलाड़ी अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को 3-0 से शिकस्त देकर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी.

अनाहत सिंह का दिखा जलवा

खिताबी मुकाबले में 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाया. उन्होंने वर्ल्ड नंबर 31 टोमाटो हो को 3-0 से हराकर भारत के लिए ऐतिहासिक जीत पक्की कर दी. इसके बाद पुरुष सिंगल्स का आखिरी मैच खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी.

इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और मिस्र के बाद स्क्वॉश वर्ल्ड कप जीतने वाला चौथा देश बन गया. यह टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार चेन्नई में आयोजित हुआ. स्क्वॉश अब 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में अपना डेब्यू करने जा रहा है.

---- समाप्त ----
