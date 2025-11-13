scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. वहीं, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी और जांच तेज कर दी है.

दिल्ली के कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई. (File photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 13 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. वहीं, दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी और जांच तेज कर दी है. वहीं, लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ISI-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

बहुत खतरनाक है दिल्ली में प्रदूषण, मास्क पहनना काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. SC ने वरिष्ठ वकीलों से कहा कि वो सुनवाई में वर्चुअल रूप से शामिल हों, क्योंकि मास्क पहनना मात्र पर्याप्त नहीं है, इससे स्थायी नुकसान हो सकता है. SC ने वरिष्ठ वकीलों से कहा कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है तो आप सभी शारीरिक रूप से यहां क्यों पेश हो रहे हैं.

दिल्ली ब्लास्ट: लाल किला मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक रहेगा बंद, धमाके की जांच तेज

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी और जांच तेज कर दी है. इसी बीच DMRC ने गुरुवार को घोषणा की कि लाल किला मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा. ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है, क्योंकि इस इलाके में जांच एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन और सबूत जुटाने का काम कर रही हैं.

पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ग्रेनेड अटैक मॉड्यूल का भंडाफोड़, 10 आतंकी गिरफ्तार

लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ISI-पाकिस्तान समर्थित ग्रेनेड हमला मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने विदेश स्थित हैंडलरों के 10 प्रमुख ऑपरेटिवों को गिरफ्तार किया है. ये मॉड्यूल राज्य में अशांति पैदा करने के लिए एक भीड़भाड़ वाले इलाके में ग्रेनेड हमला करने की योजना बना रहा था.

'हर कश्मीरी आतंकी नहीं, कुछ गिने-चुने लोगों ने...', दिल्ली ब्लास्ट पर बोले उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट की निंदा की है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग हमेशा शांति और भाईचारे के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं. अब्दुल्ला ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि कुछ ही लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की शांति और सौहार्द को नष्ट किया है.

Gold-Silver Price: चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा, यहां देखें लेटेस्ट रेट

13 नवंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में तेज़ी देखी गई है. 24 कैरेट सोना बुधवार 12 नवंबर की तुलना में 2 हजार से ज्यादा महंगा हुआ है, जबकि चांदी आज 7 हजार से ज्यादा महंगी हुई है. बुधवार 12 नवंबर को 22 कैरेट सोना ₹113,504 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार को ₹115,530 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

केरल: पिनाराई सरकार स्थानीय निकाय चुनावों के बीच SIR रोकने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची

केरल सरकार ने राज्य में चल रहे SIR को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सरकार का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ SIR चलाना प्रशासन के लिए भारी पड़ सकता है और पूरी प्रक्रिया पर असर डाल सकता है. इसलिए सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि फिलहाल SIR को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए.

संविधान संशोधन के लिए बांग्लादेश में होगा जनमत संग्रह! यूनुस का बड़ा ऐलान

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों के साथ ही बांग्लादेश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह भी कराया जाएगा. यूनुस ने ऐलान किया कि जनमत संग्रह के नतीजों के आधार पर बांग्लादेश के संविधान में संशोधन के लिए समिति गठित होगी. यूनुस ने कहा कि चुनाव के बाद वो प्रमुख का पद छोड़ देंगे.  

SIR में कटेंगे 34 लाख वोटर्स के नाम, पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड पर UIDAI ने चुनाव आयोग को ऐसा क्या बता दिया?

पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान 34 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की तैयारी है. इसके पीछे आधार कार्ड का बड़ा कारण है. UIDAI के अधिकारियों ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया है कि 2009 से करीब 34 लाख आधार कार्ड धारकों को मृतक के रूप में चिह्नित किया गया है, जिनके नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे.

UP Board Exam Datesheet: बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव, ये रहा नया टाइम टेबल

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 बोर्ड परीक्षाओं के लिए संशोधित डेटशीट जारी की है. हिंदी व संस्कृत की परीक्षा की तिथि व समय में फेरबदल किया गया है. कक्षा 10 की हिंदी और प्राइमरी हिंदी परीक्षा अब 18 फरवरी 2026 को होगी. वहीं कक्षा 12 के सामान्य हिंदी और हिंदी पेपर 18 फरवरी 2026 को आयोजित होगा.

'वीडियो वायरल कर दूंगी...' IPL क्रिकेटर व‍िपराज न‍िगम को महिला ने क‍िया ब्लैकमेल, दर्ज करवाई FIR, जानें पूरा मामला

आईपीएल क्रिकेटर विपराज निगम ने बाराबंकी के कोतवाली नगर में एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. व‍िपराज ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि एक महिला उनसे अनुचित मांगें कर रही थी, और मांग पूरी ना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रही थी. खिलाड़ी का ये भी कहना है कि ये सब उनके करियर और मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है.

 

