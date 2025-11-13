Gold-Silver Price: चांदी की कीमत में 7 हजार से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा, यहां देखें लेटेस्ट रेट

आज गुरुवार को चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और सोने के दाम भी बढ़ गए हैं. 13 नवंबर को 24 कैरेट सोना बुधवार 12 नवंबर की तुलना में 2 हजार से ज्यादा महंगा हुआ है, जबकि चांदी आज 7 हजार से ज्यादा महंगी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार 12 नवंबर को 22 कैरेट सोना ₹113,504 प्रति 10 ग्राम था, जो आज गुरुवार को ₹115,530 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.
Gold-Silver Price 13 November 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट
गुरुवार को चांदी (999, प्रति 1 किलो) के रेट में 7 हजार 103 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
|शुद्धता
|बुधवार शाम का रेट
|गुरुवार
सुबह का रेट
|कितना महंगा?
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999 (24 कैरेट)
|123913
|126124
|₹2211 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995 (23 कैरेट)
|123417
|125619
|₹2202 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916 (22 कैरेट)
|113504
|115530
|₹2026 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750 (18 कैरेट)
|92935
|94593
|₹1658 महंगा
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585 (14 कैरेट)
|72489
|73783
|₹1294 महंगा
|चांदी (प्रति 1 किलो)
|999
|156705
|163808
|₹7103 महंगी
बुधवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹123362 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹123913 प्रति 10 ग्राम
बुधवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹155046 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹156705 प्रति किलो
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.