Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 11 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

 चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है. वहीं, भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है.

चुनाव आयोग ने छह राज्यों में बढ़ाई SIR की समयसीमा. (File Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 11 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है. वहीं, भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

यूपी समेत छह प्रदेशों में बढ़ी SIR की समयसीमा, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फॉर्म जमा कराने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है. इस फैसले से तमिलनाडु, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार और UP के मतदाताओं को राहत मिलेगी. आयोग ने ये फैसला विभिन्न राज्यों में प्राप्त आवेदनों की संख्या और तकनीकी/प्रशासनिक कारणों को देखते हुए लिया है.

'सबकुछ सॉर्ट आउट, मार्च तक डील नहीं हुई तो...' India-US समझौते पर CEA का बड़ा अपडेट

भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार समझौते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने ब्‍लूमबर्ग को दिए इंटरव्‍यू में कहा है कि दोनों देशों के बीच लगभग सभी बड़ी समस्‍याएं सॉल्‍व हो चुकी हैं. उन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्च 2026 तक ये डील पूरी हो जाएगी.

उमर खालिद को मिली जमानत, दिल्ली दंगे के आरोपी को 14 दिन की छूट

दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने के लिए ये राहत दी है. कोर्ट ने खालिद को ज़मानत देते हुए कई शर्तेंं लगाई हैं. इस  दौरान कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को 29 दिसंबर 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करना होगा.

पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को 14 साल की सजा, पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट का फैसला

पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) फैज हमीद को सैन्य अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है. ISPR के बयान के मुताबिक, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन करने और अपने पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया. दोषी को अपील का अधिकार दिया गया है.

इंडिगो का बड़ा ऐलान... 10 हजार रुपये देंगे मुआवजा, एक्स्ट्रा 10000 का ट्रैवल वाउचर भी

इंडिगो ने 3, 4 और 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को राहत देने की घोषणा की है. कंपनी ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को सरकार के नियमों के अनुसार ₹5,000 से ₹10,000 तक का मुआवजा दिया जाएगा. इसके अलावा एयरलाइन ने सबसे अधिक प्रभावित यात्रियों के लिए ₹10,000 तक के अतिरिक्त ट्रैवल वाउचर देने की भी घोषणा की है.

फ्रांस में अचानक इतनी ज्यादा हो गई बिजली... सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त कर दी सप्लाई

फ्रांस में बिजली की कीमतें कुछ समय के लिए जीरो हो गईं. क्योंकि यहां बिजली की डिमांड कम और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा है. इस वजह से 8 दिसंबर को, फ्रांस के डे-अहेड मार्केट में बिजली की कीमतें जीरो हो गईं. इन दिनों फ्रांस में सर्दी का मौसम आमूमन पहले की तुलना में थोड़ा गर्म है. इस कारण बिजली की डिमांड में अचानक से कमी आई है.

ट्रम्प ने लॉन्च किया मिलियन डॉलर वाला गोल्ड कार्ड, बोले भारत और चीन के छात्रों को देश छोड़ना ‘शर्म की बात’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक राउंडटेबल कार्यक्रम में मिलियन डॉलर वाला ट्रम्प गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है. ये एक नया वीज़ा कार्यक्रम है, जिसके तहत विदेशी नागरिक एक निश्चित राशि देकर अमेरिका में रहने, काम करने और आगे चलकर नागरिकता पाने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे. ट्रंप ने इसे विदेशी प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया.

भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए NOTAM जारी किया... 2520 किमी तक नो-फ्लाई जोन

भारत सरकार ने बंगाल की खाड़ी में एक संभावित मिसाइल परीक्षण के लिए खतरे का क्षेत्र (डेंजर जोन) बढ़ाने के लिए नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) जारी किया है. ये ज़ोन लगभग 2520 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो हवाई जहाजों और समुद्री यातायात के लिए अस्थाई प्रतिबंध लगाता है. परीक्षण की तारीखें 17 से 20 दिसंबर 2025 तय हैं.

चीन-PAK के गुट में शामिल होने की कोशिश में बांग्लादेश! यूनुस के मंत्री बोले, 'भारत को छोड़ना...'

चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश ने एक नया त्रिपक्षीय ब्लॉक बनाने की योजना की पुष्टि की है. बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी ब्लॉक में शामिल होना बांग्लादेश के लिए संभव है. उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल या भूटान के लिए ऐसे 'रणनीतिक ब्लॉक' में शामिल होना संभव नहीं होगा.

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में IT की रेड, करोड़ों के ट्रांजेक्शन में मिली गड़बड़ी

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में शुक्रवार सुबह बांदा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई है. कानपुर से आई 9 सदस्यीय विशेष टीम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बैंक परिसर में पहुंची और तुरंत ही बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन डिटेल और अकाउंट बुक की जांच की. करीब तीन घंटे चली इस छानबीन में टीम को कई अहम सबूत मिले.

---- समाप्त ----
