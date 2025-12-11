scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फ्रांस में अचानक इतनी ज्यादा हो गई बिजली... सरकार ने लोगों के लिए मुफ्त कर दी सप्लाई

फ्रांस में अचानक इतनी ज्यादा बिजली का उत्पादन होने लगा कि लोगों को मुफ्त सप्लाई देने बड़ी. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर डिमांड में अचानक से आई कमी और उत्पादन में बढ़ोतरी की वजह से हुआ.

Advertisement
X
फ्रांस में अचानक बिजली की कीमत हुई जीरो (Photo - Pixabay)
फ्रांस में अचानक बिजली की कीमत हुई जीरो (Photo - Pixabay)

फ्रांस में बिजली की कीमतें कुछ समय के लिए जीरो हो गईं. क्योंकि, एक तरफ डिमांड कम हो गया, तो प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा. इस वजह से सरकार ने लोगों को मुफ्त बिजली सप्लाई शुरू कर दी. इस वजह से 8 दिसंबर को, फ्रांस के डे-अहेड मार्केट में बिजली की कीमतें जीरो हो गईं, जिसका मतलब है कि कई घंटों तक बिजली असल में मुफ्त थी.

 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक,  इसका कारण एक रेयर एनर्जी सरप्लस था. असामान्य रूप से गर्म सर्दियों ने हीटिंग की डिमांड को तेज़ी से कम कर दिया है. जबकि तेज हवाओं ने पवन ऊर्जा संयंत्रों के विंड फार्म में उत्पादन आउटपुट बढ़ा दिया. उसी समय, न्यूक्लियर प्लांट लगभग 85% कैपेसिटी पर चल रहे थे, जिससे ग्रिड में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लाई जुड़ गई.

कम डिमांड और ज्यादा प्रोडक्शन से बनी ऐसी स्थिति
एजेंसी का कहना है कि यूरोप में ऐसे हालात ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं. कम डिमांड के समय में रिन्यूएबल जेनरेशन बढ़ने से बिजली की कीमतें तेज़ी से जीरो हो जाती हैं — और कभी-कभी तो नेगेटिव टेरिटरी में भी चली जाती हैं.

यूरोप में गर्म रहा है सर्दी का मौसम
दरअसल, इन दिनों फ्रांस सहित पूरे यूरोप में सर्दी का मौसम आमूमन पहले की तुलना में थोड़ा गर्म है. यानी कि टेंप्रेचर थोड़ा ज्यादा होने की वजह से लोग हीटर और ब्लोअर्स जैसे उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. इस कारण बिजली की डिमांड में अचानक से कमी आई है. वहीं इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है. 

Advertisement

रॉयटर्स के अनुसार, 2022 के ऊर्जा संकट के दौरान हुई तीव्र वृद्धि के बाद ऊर्जा की कीमतें 2018 के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गईं - इस संकट ने कई उद्योगों को बंद करने या ऊर्जा खपत कम करने के लिए मजबूर किया  था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement