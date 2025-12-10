Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

 लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को करारा जवाब दिया. वहीं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. 

लोकसभा में राहुल गांधी पर क्यों भड़के अमित शाह? (Photo: Screengrab)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 10 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी को करारा जवाब दिया. वहीं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में 11 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पढ़ें बुधवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'आपकी मुंसिफगीरी से सदन नहीं चलेगा, मेरे भाषण का...', लोकसभा में राहुल गांधी पर क्यों भड़के अमित शाह
 
गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है. यह व्यवस्था जब बनी, तब हम थे ही नहीं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त को विशेष अधिकार दिए गए.

गढ़चिरौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 82 लाख के इनामी 11 कुख्यात नक्सलियों ने किया सरेंडर

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा एजेंसियों को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली. जहां 11 वरिष्ठ नक्सलियों ने पुलिस महानिदेशक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. यह सरेंडर जिला पुलिस और राज्य एजेंसियों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. ये सभी नक्सली कई वर्षों से जंगलों में सक्रिय थे और कई नक्सली वारदातों को अंजाम देने में लिप्त थे.

गोवा अग्निकांड पर नया खुलासा, जमानत के लिए कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स ने बोला झूठ?

गोवा के Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में 6 दिसंबर को आग लगने की घटना को पूरे देश को झकझोर कर रखा दिया. इस घटना में 25 लोगो की मौत हुई. क्लब के चार मालिकों में दो लूथरा बंधु थाईलैंड में हैं. उन पर घटना के बाद देश छोड़कर भागने का आरोप लगा, जिसका उन्होंने खंडन किया. लेकिन इस मामले में अब उनका झूठ पकड़ा गया है.

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में एक और बड़ा घोटाला, 10 साल तक नकली सिल्क दुपट्टे सप्लाई, 54 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

भगवान वेंकटेश्वर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं. प्रसिद्ध लड्डू घोटाले और परकमानी चोरी कांड के बाद अब सिल्क दुपट्टे (पट्टू वस्त्रालु) खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का पता चला है.

ग्रेटर नोएडा: मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, परिजनों से जान का खतरा बताकर मांगी सुरक्षा, Video

ग्रेटर नोएडा में एक मुस्लिम युवती ने अपनी मर्जी से हिंदू युवक राहुल से दिल्ली के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. इसके बाद युवती ने वीडियो जारी कर कहा कि उसके परिवार से उसे और राहुल को जान का खतरा है. धमकियों के कारण दोनों छिपकर रहने को मजबूर हैं.

पूर्व CJI बीआर गवई ने फ्रीबीज पर जताई चिंता, 'बुलडोजर जस्टिस' पर भी रखी अपनी बात

पूर्व CJI बीआर गवई ने फ़्रीबीज़ पर अपनी बात रखी. फ़्रीबीज़ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़ों के लिए ज़रूरी मदद विवाद का विषय नहीं है. जैसे महाराष्ट्र में सूखे के दौरान रोज़गार देने वाली योजना का स्वागत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिना काम के पैसे देना ठीक नहीं, इससे लोगों की काम करने की इच्छा ख़त्म होती है. 

ये 2 बड़े कारण... तीन दिन में 8 लाख करोड़ डूबे, US से आने वाली है एक बड़ी खबर

शेयर बाजार (Share Market) संभल नहीं रहा है. बुधवार को भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 275.01 अंक या 0.32% गिरकर 84,391.27 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 81.65 अंक 0.32 फीसदी लुढ़ककर 25,758 के स्तर पर बंद हुआ. इंडिगो, इटरनल और HDFC बैंक के शेयरों में 3 फीसदी तक की गिरावट देखी गई.

वाराणसी में शुरू हो रहा देश का पहला हाइड्रोजन वाटर टैक्सी, जानें किराया और सेवा की पूरी जानकारी

वाराणसी की जनता को अब गंगा सफ़र का नया और इको-फ्रेंडली अनुभव मिलने वाला है. देश की पहली हाइड्रोजन चालित वाटर टैक्सी गुरुवार से काशी में सेवा शुरू करेगी. केंद्रीय बंदरगाह, जहाज़रानी और जल मार्ग मंत्री सोनोवाल नमो घाट से इसे हरी झंडी दिखाएँगे. इस वाटर टैक्सी का संचालन जलसा क्रूज़ लाइन द्वारा किया जाएगा.

गोरखपुर में तीन मंजिला डिटेंशन सेंटर तैयार, CCTV से लैस बिल्डिंग, जानिए क्या हैं इंतजाम

योगी सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के ख़िलाफ़ सख़्त रुख अपनाए हुए है. सरकार ने घोषणा की है कि घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं. गोरखपुर में 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

मोरक्को में एक साथ 2 इमारतें ढही, 19 लोगों की दबकर मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

---- समाप्त ----
